Lực sĩ cử tạ Việt Nam hoàn thành giải vô địch thiếu niên, trẻ châu Á 2026 với 5 HCV

Các lực sĩ cử tạ trẻ của Việt Nam kết thúc chương trình tranh tài tại giải đấu năm nay được bế mạc tại Uzbeksitan.

Lực sĩ trẻ của cử tạ Việt Nam có thành tích HCV tại giải đấu năm nay ở Uzbekistan. Ảnh: NGUYỄN HUY

Chương trình thi đấu giải vô địch cử tạ thiếu niên, trẻ châu Á 2026 đã khép lại với nội dung cuối cùng trong ngày 14-8 ở Uzbekistan.

Với nỗ lực thi đấu, đội cử tạ trẻ Việt Nam đã có 5 tấm HCV là thành tích tốt nhất trong lần góp mặt năm nay.

Tại Uzbekistan lần này, Ban tổ chức đã tính thành tích huy chương trong từng kết quả cử giật, cử đẩy và tổng cử cho các lực sĩ tại từng hạng cân.

Các lực sĩ đã tranh tài nhóm nội dung nam thiếu niên gồm 55kg, 60kg, 65kg, 70kg, 75kg, 85kg, 95kg, trên 95kg còn nữ thiếu niên gồm 45kg, 49kg, 53kg, 57kg, 61kg, 69kg, 77kg, trên 77kg.

Dành cho vô địch trẻ, lực sĩ nam đã thi đấu 8 nội dung: 60kg, 65kg, 70kg, 75kg, 85kg, 95kg, 110kg, trên 110kg và vô địch trẻ nữ gồm 8 nội dung: 49kg, 53kg, 57kg, 61kg, 69kg, 77kg, 86kg, trên 86kg.

5 tấm HCV của cử tạ Việt Nam có được tại kết quả thi đấu của Hùng Văn Thế trong thành tích cử giật (đạt 110kg) hạng cân 55kg vô địch trẻ; Nguyễn Thành Duy tại kết quả cử đẩy (153kg) hạng cân 65kg thiếu niên; Thạch Hoàng Sang tại kết quả cử giật (134kg), cử đẩy (157kg), tổng cử (291kg) hạng cân 65kg vô địch trẻ.

Trên bảng tổng sắp chung cuộc, đối với vô địch trẻ, đội cử tạ Việt Nam xếp hạng 6 (3 HCV, 1 HCB, 3 HCĐ) còn trong thành tích vô địch thiếu niên, chúng ta xếp hạng 5 (2 HCV, 3 HCB, 6 HCĐ). Ở kết quả vô địch trẻ, đội Kazakhstan giành vị trí số 1 với kết quả 7 HCV, 7 HCB, 7 HCĐ còn xếp nhất vô địch thiếu niên là Iran (15 HCV, 7 HCB, 5 HCĐ).

Đội cử tạ trẻ Việt Nam đã góp mặt 15 lực sĩ tham gia các hạng cân ở giải năm nay.

MINH CHIẾN