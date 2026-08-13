Đại hội thể thao toàn quốc 2026: Đội nam Hà Nội và nữ TPHCM giành HCV đồng đội môn bóng bàn

Các tay vợt nam Hà Nội và nữ TPHCM đã thi đấu ấn tượng để giành tấm HCV đầu tiên tại Đại hội thể thao toàn quốc năm nay.

Nguyễn Khoa Diệu Khánh và đội TPHCM đã giành tấm HCV nội dung đồng đội nữ. Ảnh: DP

Tối muộn ngày 13-8, hai trận chung kết nội dung đồng đội nam và đồng đội nữ môn bóng bàn Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 mới khép lại tại nhà thi đấu Hải Dương (Hải Phòng).

Cuộc so tài chung kết đồng đội nữ là các màn so tài hấp dẫn giữa tay vợt của đội TPHCM với Công an Nhân dân, và phải kéo đến trận thứ 5 mới quyết định được kết quả chung cuộc.

Trần Mai Ngọc (Công an Nhân dân) là tay vợt thi đấu mở màn và chơi hứng khởi để thắng 3-1 trước đàn chị giàu kinh nghiệm Mai Hoàng Mỹ Trang (TPHCM). Tuy nhiên, Nguyễn Khoa Diệu Khánh (TPHCM) lấy lại thế trận cân bằng khi thắng Nguyễn Phương Linh (Công an Nhân dân) 3-0 ở trận tiếp theo. Từ đây, tay vợt 2 bên rượt đuổi tỷ số trong các cuộc đối đầu tiếp theo. Trong trận đấu thứ 3, gương mặt trẻ Trà My (Công an Nhân dân) thắng 3-2 trước Thanh Thư (TPHCM), nhưng đến trận thứ 4, Mai Ngọc lại chịu thua 1-3 trước Diệu Khánh.

Bước vào trận thứ 5 quyết định, với bản lĩnh và kinh nghiệm dạn dày, tay vợt Mai Hoàng Mỹ Trang đã thắng thuyết phục 3-0 trước Nguyễn Phương Linh, giúp đội nữ TPHCM thắng chung cuộc 3-2 và giành tấm HCV đồng đội nữ của Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

Trận chung kết đồng đội nam giữa Hà Nội và Hải Phòng là cuộc so kè hấp dẫn. Trong đó, phong độ của các đầu tàu như Nguyễn Anh Tú (Hà Nội) hay Đoàn Bá Tuấn Anh (Hải Phòng) mang ý nghĩa quyết định kết quả cuối cùng cho đội nhà.

Nguyễn Anh Tú chơi hiệu quả để giúp đội nam Hà Nội có HCV nội dung đồng đội. Ảnh: DP

Trong trận đầu tiên, Đoàn Bá Tuấn Anh (Hải Phòng) đã thắng 3-0 trước Mạnh Lương (Hà Nội). Dù vậy, Nguyễn Anh Tú (Hà Nội) giành lại cân bằng với chiến thắng 3-1 trước Duy Phong (Hải Phòng). Ở trận thứ 3, Hữu Huy (Hải Phòng) gác vợt 1-3 trước Văn Huấn (Hà Nội) và Anh Tú có thêm chiến thắng 3-1 trước Tuấn Anh tại trận cuối để hoàn thành thắng lợi cho đội nam Hà Nội. Đội bóng bàn nam Hà Nội giành HCV nội dung với chiến thắng 3-1 trước Hải Phòng.

Như vậy, 2 tấm HCV nội dung đồng đội nam và đồng đội nữ tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 đã thuộc về các tay vợt Hà Nội và TPHCM, đúng như dự đoán của giới chuyên môn.

Giải bóng bàn vô địch quốc gia báo Nhân Dân lần thứ 44-2026 được tính thành tích là Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

MINH CHIẾN