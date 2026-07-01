Bóng bàn Việt Nam không tham gia tranh tài ở ASIAD 20

Gần như chắc chắn, đội tuyển bóng bàn Việt Nam sẽ không tham dự kỳ ASIAD 20 sắp tới ở Nhật Bản.

Đội tuyển bóng bàn Việt Nam gần như chắc chắn không dự ASIAD 20 sắp tới. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Các bộ môn và các Liên đoàn, Hiệp hội thể thao đã có danh sách đăng ký chuyên môn lực lượng tham dự ASIAD 20 với lãnh đạo Cục TDTT Việt Nam.

Ngành thể thao đang làm việc khẩn trương qua đó sẽ báo cáo lãnh đạo Bộ VH-TT-DL về lực lượng chính thức góp mặt ASIAD 20. Chuẩn bị cho ASIAD 20, dự kiến lực lượng tham dự của Thể thao Việt Nam sẽ gồm các đội tuyển quốc gia (nhóm chủ lực) sang Nhật Bản thi đấu bằng kinh phí nhà nước và được tập trung các HLV, VĐV dự báo tranh chấp được kết quả huy chương. Ngoài ra, dự kiến có một số đội tuyển quốc gia dự ASIAD 20 bằng kinh phí xã hội hóa từ các Liên đoàn, Hiệp hội thể thao.

Tuy nhiên theo tìm hiểu, đội tuyển bóng bàn Việt Nam gần như chắc chắn không đăng ký dự ASIAD 20 sắp tới.

Bóng bàn không thuộc nhóm môn môn dự báo sẽ có khả năng tranh chấp huy chương tại ASIAD 20. Vì thế, đội tuyển bóng bàn Việt Nam (nếu có) được tham gia ASIAD 20 sẽ phải thực hiện bằng kinh phí xã hội hóa của Liên đoàn bóng bàn Việt Nam. Việc đăng ký tham dự môn bóng bàn tại ASIAD 20 sẽ không tiến hành.

Cách đây 3 năm, đội tuyển bóng bàn Việt Nam đã góp mặt 10 tay vợt tại ASIAD 19 gồm Nguyễn Anh Tú, Đoàn Bá Tuấn Anh, Đinh Anh Hoàng, Lê Đình Đức, Lê Tiến Đạt, Nguyễn Khoa Diệu Khánh, Nguyễn Thị Nga, Trần Mai Ngọc, Bùi Ngọc Lan, Nguyễn Thùy Kiều My. Khi đó, kết quả tốt nhất của đội tuyển bóng bàn nữ Việt Nam là việc các tay vợt nữ lọt vào tứ kết đồng đội sau đó thua 0-3 trước Trung Quốc.

Tính tới thời điểm hiện tại của năm nay, đội tuyển bóng bàn Việt Nam chưa tập trung. Lần gần nhất đội tuyển bóng bàn Việt Nam thi đấu giải quốc tế là SEA Games 33-2025 tại Thái Lan.

MINH CHIẾN