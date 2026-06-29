Bóng bàn Việt Nam có thể dự ASIAD 20 bằng nguồn kinh phí xã hội hóa

Khả năng tham dự ASIAD 20 của môn bóng bàn vẫn đang bỏ ngỏ và nếu góp mặt thì gần như chắc chắn đội tuyển bóng bàn Việt Nam sang Nhật Bản bằng kinh phí xã hội hóa.

Đội tuyển bóng bàn Việt Nam vẫn bỏ ngỏ khả năng tham dự ASIAD 20. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Theo tìm hiểu của SGGP, bóng bàn không nằm trong môn dự báo được khả năng tranh chấp huy chương tại đấu trường ASIAD 20. Chính vì vậy, khả năng đội tuyển bóng bàn Việt Nam dự ASIAD 20 đang bỏ ngỏ. Cũng theo cấp quản lý, trong trường hợp Liên đoàn bóng bàn Việt Nam đề xuất cử đội tuyển bóng bàn Việt Nam tranh tài ASIAD 20 thì sẽ lựa chọn con người phù hợp và sử dụng kinh phí xã hội hóa thay vì kinh phí nhà nước.

Cách đây 3 năm, đội tuyển bóng bàn Việt Nam đã góp mặt 10 tay vợt tại ASIAD 19 gồm Nguyễn Anh Tú, Đoàn Bá Tuấn Anh, Đinh Anh Hoàng, Lê Đình Đức, Lê Tiến Đạt, Nguyễn Khoa Diệu Khánh, Nguyễn Thị Nga, Trần Mai Ngọc, Bùi Ngọc Lan, Nguyễn Thùy Kiều My. Khi đó, kết quả tốt nhất của đội tuyển bóng bàn nữ Việt Nam là việc các tay vợt nữ lọt vào tứ kết đồng đội sau đó thua 0-3 trước Trung Quốc.

Diệu Khánh và đồng đội từng vào tứ kết tại ASIAD 19 năm 2023 ở Trung Quốc. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Bóng bàn là môn được người hâm mộ thể thao Việt Nam quan tâm. Tuy nhiên trong các lần tham dự ASIAD trước đây, đội tuyển bóng bàn Việt Nam chưa từng lọt vào nhóm có thể tranh được huy chương.

Trên bình diện châu Á, ở 5 lần gần nhất giải vô địch châu lục tổ chức, đội tuyển bóng bàn Việt Nam đều vắng mặt không tham dự. Chính vì vậy, các tay vợt vắng cơ hội được tích lũy chuyên môn cũng như có điểm số để góp mặt trên bảng xếp hạng thế giới. Ngoài ra, đội tuyển bóng bàn Việt Nam đã không giành được suất tham dự giải vô địch thế giới từ năm 2019 tới nay.

Lần gần nhất đội tuyển bóng bàn Việt Nam được thi đấu giải quốc tế là SEA Games 33-2025 tại Thái Lan. Khi đó, chúng ta chỉ đạt 1 HCB, 2 HCĐ và công tác chọn nhân sự VĐV cũng gặp những phản ứng trước truyền thông.

Theo dự kiến, ngày 1-7 sẽ là thời điểm quyết định cuối cùng để các quốc gia đăng ký chính thức lực lượng HLV, VĐV góp mặt ASIAD 20 với Ban tổ chức Đại hội.

Năm nay, giải bóng bàn vô địch quốc gia được xác định là chương trình Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 sẽ thi đấu trong tháng 8 ở thành phố Hải Phòng. Các tay vợt nam, nữ cả nước đang tập trung chuẩn bị chuyên môn tham gia tranh tài. Vì vậy, kết quả thi đấu tại giải là cơ sở quan trọng để Cục TDTT Việt Nam và Liên đoàn bóng bàn Việt Nam chọn lực lượng tập huấn đội tuyển bóng chuyền Việt Nam làm nhiệm vụ quốc tế năm 2026.

MINH CHIẾN