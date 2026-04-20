Các tay vợt bóng bàn Việt Nam giành 4 HCĐ tại giải vô địch trẻ Đông Nam Á 2026

Bóng bàn trẻ Việt Nam giành được 4 tấm huy chương trong lần tranh tài giải vô địch trẻ Đông Nam Á 2026 vừa khép lại tại Singapore.

Bóng bàn trẻ Việt Nam giành tấm HCĐ nội dung đồng đội nữ U19 tại giải đấu. Ảnh: SEATABLETENNIS

Các trận chung kết của giải đã kết thúc tối ngày 19-4 theo giờ địa phương tại Singapore. Trong lần thi đấu này, bóng bàn trẻ Việt Nam lỡ hẹn với các trận chung kết trong từng nội dung tham dự.

Các tấm HCĐ lần lượt thuộc về đội nữ U19, Nguyễn Huy Cường (đơn nam U15), Trần Diệu Linh/Bùi Thị Bảo Vy (đôi nữ U19), Hoàng Trà My/Lê Hoàng Linh Đan (đôi nữ U15).

Tại bán kết nội dung đồng đội nữ U19, đội bóng bàn trẻ Việt Nam để thua 0-3 trước đội trẻ chủ nhà Singapore. Chính vì thế, các tay vợt nữ U19 Việt Nam không thể góp mặt tại trận chung kết. Trong nội dung đồng đội nữ U19, đội Singapore thắng Thái Lan 3-0 để có HCV.

Kết quả đáng tiếc nhất là thành tích đơn nam U15 của tay vợt Nguyễn Huy Cường. Gương mặt trẻ của bóng bàn Việt Nam đã đối đầu với Noita Phoommiphat (Thái Lan) trong trận bán kết. Đáng tiếc, Huy Cường thua 0-4 trước đối thủ do vậy chấp nhận có vị trí hạng 3 chung cuộc cùng tấm HCĐ.

Ở giải năm nay, bóng bàn Việt Nam đã tham dự với 16 tay vợt (8 nam, 8 nữ) gồm Nguyễn Hoàng Lâm, Nguyễn Bình Trụ, Đỗ Mạnh Lương, Nguyễn Văn Nam (U19 nam), Vũ Văn Vương, Nguyễn Huy Cường, Đinh Trọng Khôi Nguyên, Nguyễn Xuân Phúc (U15 nam) và Trần Diệu Linh, Bùi Thị Thảo Vy, Nguyễn Như Quỳnh, Lương Bảo Hân (U19 nữ), Hoàng Trà My, Lê Hoàng Linh Đan, Hoàng Ánh Nguyệt, Ngô Thị Bảo Ly (U15 nữ).

Tuy nhiên, giới chuyên môn cũng đánh giá việc không giành được HCV ở giải vô địch trẻ Đông Nam Á 2026 sẽ là kết quả được Ban huấn luyện đội tuyển bóng bàn Việt Nam phải rút kinh nghiệm. Năm 2024, chúng ta đã tham dự giải này và đạt thành tích 3 HCV, 3 HCB, 4 HCĐ. Tại năm 2025, các tay vợt Việt Nam tham dự giải vô địch trẻ Đông Nam Á 2025 và giành 1 HCV, 5 HCĐ. Sau 2 lần liên tiếp có HCV, bóng bàn trẻ Việt Nam không lập lại thành tích ở Singapore năm nay.

MINH CHIẾN

