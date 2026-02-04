Bóng bàn Việt Nam không có tay vợt góp mặt ở Cúp châu Á 2026

VĐV bóng bàn Việt Nam không góp mặt Cúp châu Á 2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Năm nay, Cúp châu Á 2026 được tổ chức từ ngày 4-2 tới 8-2 tại Trung Quốc. Chương trình thi đấu nằm trong hệ thống chính thức của Liên đoàn bóng bàn châu Á.

Cúp châu Á 2026 tổ chức thi đấu nội dung đơn nam và đơn nữ. Theo đó, 32 VĐV nam, 32 VĐV nữ được trao suất góp mặt. Để tham dự Cúp châu Á 2026, VĐV phải thi đấu vòng loại theo quy định của điều lệ và một số suất được trao dựa trên xếp hạng tay vợt ở thế giới.

Bóng bàn Việt Nam không tham dự các lượt giải vòng loại của Cúp châu Á 2026 nên không có suất góp mặt lần này. Khu vực Đông Nam Á ghi nhận các đội tuyển Thái Lan, Singapore, Malaysia có suất thi đấu. Bóng bàn Thái Lan có 2 VĐV tham dự nội dung nữ, bóng bàn Singapore có 4 VĐV (2 nam, 2 nữ) và bóng bàn Malaysia có 1 tay vợt nam. Đương kim vô địch đơn nữ môn bóng bàn SEA Games 33 là Suthasini Sawettabut (Thái Lan) và đương kim vô địch đơn nam Quek Izaac (Singapore) có suất thi đấu Cúp châu Á 2026.

Kết quả thi đấu của VĐV tại Cúp châu Á 2026 sẽ là cơ sở để VĐV có cơ hội góp mặt World Cup 2026 nội dung nam và nữ của bóng bàn thế giới.

Vào tháng 4, bóng bàn Việt Nam dự kiến sẽ thi đấu giải vô địch trẻ Đông Nam Á ở Singapore trong khi vào tháng 12, các tay vợt đội tuyển quốc gia sẽ được tranh tài giải vô địch Đông Nam Á ở Malaysia. Năm nay, bóng bàn châu Á còn tổ chức giải vô địch châu Á ở Uzbekistan và ASIAD 20 tại Nhật Bản.

MINH CHIẾN