Đội canoeing TPHCM giành 11 HCV để đứng hạng giải các tay chèo xuất sắc quốc gia 2026.

VĐV canoeing của đua thuyền TPHCM tiếp tục giữ phong độ cao để giành 11 ngôi vô địch qua các nội dung đã thi đấu.

VĐV canoeing TPHCM giành được các kết quả tốt tại giải đấu đang diễn ra ở Đà Nẵng. Ảnh: VCRSF

Các cuộc tranh tài canoeing trong giải đua thuyền canoeing, rowing vô địch các tay chèo xuất sắc quốc gia 2026 đã kết thúc tại Đà Nẵng ngày 17-3.

Kết thúc chương trình thi đấu, đội canoeing TPHCM giành được 11 HCV, 11 HCB và 4 HCĐ để giữ vị trí thứ 2. Trong giải lần này, các tay chèo của TPHCM giữ vững phong độ và đạt được những tấm huy chương theo sự dự báo chuyên môn của ban huấn luyện.

Vị trí thứ nhất của giải thuộc về đội Hải Phòng với 15 HCV, 9 HCB và 4 HCĐ. Trong đội hình canoeing Hải Phòng, tay chèo tuyển thủ quốc gia Nguyễn Thị Hương tiếp tục đóng góp các ngôi vô địch quan trọng. Xếp ở hạng 3 là đội chủ nhà Đà Nẵng với 5 HCV, 2 HCB, 7 HCĐ và vị trí tiếp theo lần lượt là đội Công an Nhân dân (5 HCV, 2 HCB, 3 HCĐ), Hà Nội (4 HCV, 3 HCB, 5 HCĐ)…

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đơn vị dẫn đầu. Ảnh: VCRSF

Trong giải năm nay, VĐV canoeing đã thi đấu các nội dung dành cho 1.000, 5.000m, 200m đối với thuyền canoe và kayak. Giải thu hút VĐV canoeing của 17 đơn vị gồm TPHCM, Hà Nội, Công an Nhân dân, Bắc Ninh, Đồng Tháp, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Quân đội, Quảng Trị, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Vĩnh Long, Đà Nẵng (chủ nhà).

Hôm nay 18-3, giải tiếp tục bước vào tranh tài các nội dung đối với rowing. VĐV sẽ thi đấu tới hết ngày 24-3. Môn rowing diễn ra 20 nội dung trong cự ly 2.000m dành cho nam, nữ với sự tham gia của các đơn vị TPHCM, Cà Mau, Đắk Lắk, Đồng Tháp, Hải Phòng, Hưng Yên, Hà Tĩnh, Quảng Ninh, Quảng Trị, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Đà Nẵng (chủ nhà).

MINH CHIẾN