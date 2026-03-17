Tuyển thủ Nguyễn Thị Hương đặt mục tiêu giành HCV giải vô địch canoeing, rowing tay chèo xuất sắc quốc gia

Hơn 500 VĐV trong cả nước đã bắt đầu tranh tài giải đua thuyền vô địch canoeing, rowing tay chèo xuất sắc quốc gia 2026 tại ngày khai mạc 16-3.

Nguyễn Thị Hương đang có mặt tranh tài tại Đà Nẵng. Ảnh: VCRSF

Các gương mặt hàng đầu của đội tuyển canoeing và rowing Việt Nam đã có mặt tại Đà Nẵng, bắt đầu tranh tài giải đua thuyền canoeing, rowing tay chèo xuất sắc quốc gia 2025. Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên đoàn đua thuyền Việt Nam – ông Nguyễn Hải Đường cho biết đây là giải quốc gia đầu tiên của năm 2026, do vậy VĐV có cơ hội tích lũy chuyên môn cũng như giành thành tích cao nhất cho đơn vị của mình.

Theo giới chuyên môn các tuyển thủ từng tham dự SEA Games 33-2025 và giành huy chương cho canoeing Việt Nam như Nguyễn Thị Hương, Phạm Hồng Quân, Nguyễn Minh Tuấn, Huỳnh Cao Minh, Ma Thị Thùy, Diệp Thị Hương, Võ Duy Thành, Đỗ Thị Thanh Thảo… đều có mặt tại Đà Nẵng bước vào thi đấu.

Ngoài họ, các tay chèo giành huy chương môn rowing tại SEA Games 33-2025 như Nguyễn Phú, Hoàng Văn Đạt, Bùi Văn Hoàn, Nguyễn Hữu Thành, Nguyễn Văn Hà, Triệu Hoàng Long, Phạm Thị Huệ, Đinh Thị Hảo, Bùi Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Giang, Dư Thị Bông, Hà Thị Vui, Lê Thị Hiền, Phạm Thị Ngọc Anh, Hồ Thị Duy… được góp mặt tranh tài cho đơn vị chủ quản tại giải đấu.

Các tay chèo đã bắt đầu tranh tài tại giải. Ảnh: VCRSF

Trong số VĐV tham gia thi đấu, gương mặt canoeing Nguyễn Thị Hương tiếp tục là người được chú ý. Tay chèo đã cho biết: “Năm nay giải được tổ chức ngay sau khi các VĐV kết thúc nghỉ Tết. Vì vậy, ngay trong giai đoạn nghỉ lễ, chúng tôi đã tích cực chuẩn bị chuyên môn. Ở giải này, tôi hay bất kỳ VĐV nào cũng phải làm quen để thích nghi với thời tiết ở Đà Nẵng để đạt được kết quả tốt nhất. Tôi rất hy vọng mình sẽ giành được HCV tại giải đấu”. Nguyễn Thị Hương đã tập trung đội tuyển canoeing Việt Nam từ đầu năm 2026.

Giải vô địch canoeing, rowing tay chèo xuất sắc quốc gia 2026 được xem là cuộc kiểm tra chuyên môn đầu tiên, giúp VĐV nắm bắt lực lượng các đơn vị nhằm chuẩn bị cho Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Mỗi VĐV đều có sự chuẩn bị và tập trung giành được thành tích tốt nhất.

Đầu tháng 3 vừa qua, đua thuyền Việt Nam nhận tin vui khi tuyển thủ Nguyễn Thị Hương vinh dự được có tên trong danh sách rút gọn 19 đề cử để bầu chọn Giải thưởng “Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu” năm 2025 do T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam tổ chức. Giải thưởng sẽ công bố vào ngày 26-3 tới đây.

Nguyễn Thị Hương đứng trước cơ hội lần đầu tiên được vinh danh ở giải thưởng này. Dù vậy, nữ tuyển thủ bày tỏ rằng bản thân chỉ hướng đến một nhiệm vụ cao nhất là tập trung thi đấu chuyên môn và giành thành tích huy chương.

Năm nay, Nguyễn Thị Hương được đội tuyển đua thuyền Việt Nam chuẩn bị hướng đến tranh tài ASIAD 20 tại Nhật Bản. Tay chèo từng tham dự ASIAD 19 nhưng không có huy chương. Bây giờ, Nguyễn Thị Hương tự tin chuẩn bị thể lực, kỹ thuật và đặt mục tiêu sẽ hoàn thành nhiệm vụ được giao phó.

Đội đua thuyền TPHCM quyết tâm thi đấu giành thành tích cao tại giải năm nay. Ảnh: VCRSF Năm nay, môn canoeing diễn ra từ ngày 11-3 tới 17-3. VĐV canoeing sẽ thi đấu các nội dung dành cho 1.000, 5.000m, 200m đối với thuyền canoe và kayak. Giải thu hút VĐV canoeing của 17 đơn vị gồm TPHCM, Hà Nội, Công an Nhân dân, Bắc Ninh, Đồng Tháp, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Quân đội, Quảng Trị, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Vĩnh Long, Đà Nẵng (chủ nhà. Nội dung rowing được thi đấu từ ngày 18-3 tới 24-3. Giải tranh tài 20 nội dung trong cự ly 2.000m dành cho nam, nữ với sự tham gia của các đơn vị TPHCM, Cà Mau, Đắk Lắk, Đồng Tháp, Hải Phòng, Hưng Yên, Hà Tĩnh, Quảng Ninh, Quảng Trị, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Đà Nẵng (chủ nhà).

MINH CHIẾN