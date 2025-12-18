Những tấm HCV quý giá cho rowing TPHCM

SEA Games 33 không chỉ là một kỳ đại hội thể thao, mà còn là nơi ghi dấu những câu chuyện về nghị lực, về khát vọng vươn lên của các tuyển thủ rowing Việt Nam. Giữa muôn vàn thử thách, những tay chèo TPHCM đã viết nên một chương đầy tự hào khi góp công vào 2 tấm HCV quý giá cho đội tuyển quốc gia.

Tấm HCV ở nội dung thuyền đôi nam một mái chèo hạng nhẹ của Hoàng Văn Đạt và Nguyễn Phú

Đội tuyển rowing Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu đề ra tại SEA Games 33 khi giành 4 HCV của đại hội. Trong số đó, 2 tấm HCV có sự góp mặt của các tuyển thủ TPHCM: Lê Thị Hiền, Nguyễn Phú và Hoàng Văn Đạt.

Tấm HCV đầu tiên là kết tinh của sự phối hợp hoàn hảo giữa bốn nữ "chiến binh": Lê Thị Hiền (TPHCM), Dư Thị Bông (Hà Tĩnh), Hà Thị Vui (Hưng Yên) và Phạm Thị Ngọc Anh (Hà Nội) ở nội dung thuyền 4 nữ hạng nặng một mái chèo. Họ từng đứng trên bục cao nhất tại SEA Games 31, và lần này, họ lại khiến cả Việt Nam tự hào.

Tuyển rowing Việt Nam giành HCV ở nội dung thuyền 4 nữ hạng nặng 1 mái chèo. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Không kém phần kịch tính, Hoàng Văn Đạt và Nguyễn Phú đã làm nên điều kỳ diệu ở chung kết thuyền đôi nam một mái chèo hạng nhẹ. Trước những đối thủ mạnh từ Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Philippines, hai chàng trai vẫn giữ vững nhịp chèo, vượt lên tất cả để mang về tấm HCV thứ hai, một chiến thắng khiến trái tim người hâm mộ vỡ òa.

Thành công không đến từ may mắn, mà từ ý chí kiên cường và sự nỗ lực không ngừng nghỉ. Chiến thắng tại SEA Games 33 với tấm HCV danh giá là kết quả của hàng giờ tập luyện, của ý chí không khuất phục trước khó khăn. Thành tích này không chỉ là niềm tự hào của bộ môn đua thuyền TPHCM mà còn là minh chứng cho tinh thần Việt Nam: kiên cường, bền bỉ và luôn vươn lên.

Hoàng Văn Đạt và Nguyễn Phú về đích đầu tiên của đường đua thuyền đôi nam một mái chèo hạng nhẹ. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Khi chia sẻ với truyền thông, các VĐV đều nói về giáo án tập luyện nghiêm ngặt: từ chế độ dinh dưỡng, phục hồi cơ bắp, đến việc điều chỉnh từng động tác chèo sao cho đạt hiệu quả tối đa. Không ít lần thất bại khiến họ chán nản, nhưng chính sự động viên của ban huấn luyện, gia đình và đồng đội đã giúp 3 tuyển thủ đứng dậy, tiếp tục phấn đấu. Từ những VĐV trẻ e dè trước đối thủ, họ đã trở thành những tay chèo bản lĩnh, sẵn sàng đối đầu với các đội mạnh trong khu vực.

Ông Hoàng Đức Tân – Giám đốc Trung tâm Thể thao dưới nước TPHCM xúc động chia sẻ: “Các VĐV là minh chứng sống cho sức mạnh của kiên trì và khát vọng. Các em đã vượt qua mọi giới hạn để mang về vinh quang cho thể thao Việt Nam. Trung tâm vô cùng tự hào và xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến bạn huấn luyện, gia đình, phụ huynh đã luôn đồng hành cùng các em trong suốt chặng đường dài.”.

NGUYỄN ANH (từ Chonburi, Thái Lan)