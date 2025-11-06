Các môn khác

TPHCM giành 13 HCV tại Cúp các đội mạnh canoeing quốc gia 2025

Các tay chèo của TPHCM đã giành 13 ngôi vô địch qua đó đứng hạng nhì Cúp các đội mạnh canoeing quốc gia 2025 bế mạc ngày 6-11.

VĐV canoeing TPHCM đã thi đấu đạt kết quả tốt tại Cúp các đội mạnh quốc gia 2025. Ảnh: VCRSF
“Năm nay, các nội dung của Cúp các đội mạnh canoeing quốc gia 2025 đã tranh tài quyết liệt. Chúng tôi đánh giá mỗi thành tích đều là sự nỗ lực của từng đơn vị cũng như VĐV”, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên đoàn đua thuyền Việt Nam – ông Nguyễn Hải Đường trao đổi.

Ngày 6-11 đã diễn ra chung kết các nội dung cuối cùng trên khu thi đấu đua thuyền tại Hải Phòng. Kết thúc tranh tài, đội TPHCM giành 13 HCV, 7 HCB và 18 HCĐ để giành vị trí hạng nhì toàn đoàn. Các kết quả vô địch của đội TPHCM đều có trong các nội dung quan trọng của giải.

Đơn vị TPHCM đứng hạng nhì toàn đoàn. Ảnh: VCRSF

Trong khi đó, đội chủ nhà Hải Phòng giành 14 HCV, 5 HCB và 4 HCĐ đã xếp nhất chung cuộc. Xếp theo sau các đơn vị này là Quảng Ninh (7 HCV, 5 HCB, 12 HCĐ), Thái Nguyên (3 HCV, 4 HCB, 5 HCĐ) và Cà Mau, Bắc Ninh. Đáng chú ý, đội Hà Nội chỉ có 2 HCV, 7 HCB, 5 HCĐ nên xếp hạng 7. Trong 18 đơn vị tranh tài, có An Giang, Hưng Yên và Lâm Đồng không giành được huy chương.

Tại Cúp các đội mạnh canoeing quốc gia 2025, các tay chèo đã tranh tài vận động viên thi đấu tranh thành tích ở 47 nội dung dành cho thi đấu nam, nữ và nam nữ hỗn hợp đối với các cự ly 1.000m, 500m và 200m, dành cho canoe và kayak.

MINH CHIẾN

