Đội tuyển rowing Việt Nam giành thêm HCV để khép lại giải vô địch châu Á 2025

Các tay chèo đội tuyển rowing Việt Nam đã giành thêm các ngôi vô địch ở ngày cuối giải vô địch châu Á 2025 tổ chức ở Hải Phòng.

Đội tuyển rowing Việt Nam giành thêm HCV vào ngày cuối tại giải vô địch châu Á 2025. Ảnh: VSF

Ngày 19-10, giải rowing vô địch châu Á 2025 diễn ra chung kết 10 nội dung cuối cùng trong chương trình thi đấu. Đội tuyển chủ nhà Việt Nam tiếp tục giành các kết quả quan trọng trong những nội dung tham dự.

Tại chung kết thuyền 4 nữ 2 mái chèo, đội tuyển rowing Việt Nam đã thi đấu xuất sắc vượt qua các đội Indonesia, Thái Lan, Philippines, Hongkong (Trung Quốc) để giành ngôi vô địch. 4 tay chèo Trần Thị Tú Uyên, Nguyễn Thị Vân Anh, Bùi Thị Thu Hiền, Phạm Thị Bích Ngọc vượt lên ngay khi xuất phát để dẫn đầu toàn chặng đua, qua đó về đích với thời gian 6’57”22. Trong khi đó, đội Indonesia đạt kết quả 7’00”73 nên nhận HCB. HCĐ tại nội dung này là đội Thái Lan với kết quả 7’02”75.

Ở nội dung thuyền 8 người nữ, các tay chèo của Việt Nam thể hiện tốt phong độ để chiến thắng thuyết phục trước các đối thủ cạnh tranh trực tiếp là đội Kazakhstan và đội Ấn Độ. Đội hình của Việt Nam gồm Phạm Thị Ngọc Anh, Phạm Thị Thảo, Trần Thị Kiệt, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui, Đinh Thị Hảo, Phạm Thị Huệ, Dư Thị Bông, Lường Thị Thảo giành HCV sau khi về đích đầu tiên với thời gian 6’42”17. Đội Kazakhstan đã có HCB khi đạt thời gian 6’48”49. Ở cuộc đua này, 2 đội đã bám đuổi nhau quyết liệt và các tuyển thủ Việt Nam thể hiện được bản lĩnh để chinh phục tấm HCV như chờ đợi. Đứng hạng ba là đội Ấn Độ (6’49”19).

VĐV Việt Nam đã có giải đấu thành công được tổ chức ở Hải Phòng. Ảnh: VSF

Cùng trong ngày, tuyển thủ Trần Thị Thu Hằng đã thi đấu chung kết thuyền cá nhân nữ nhưng chỉ về đích hạng 4 với kết quả 8’48”34. Vô địch là tuyển thủ Iran Fatemeh Le (8’31”11). Tuyển thủ Hồ Thị Duy thi đấu nội dung thuyền đơn nữ hạng nhẹ, về đích hạng 4 (8’35”52). Trong ngày cuối, các tay chèo Việt Nam không giành được huy chương ở nội dung dành cho nam.

MINH CHIẾN