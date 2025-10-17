Khai mạc giải rowing vô địch châu Á 2025

Giải rowing vô địch châu Á 2025 chính thức khai mạc tại điểm thi đấu ở Hải Phòng với sự góp mặt của gần 700 thành viên tới từ 18 đội tuyển và cùng ban tổ chức.

Giải đấu được khai mạc tại Hải Phòng trong ngày 17-10. Ảnh: CỤC TDTT VN

Ngày 17-10, giải rowing vô địch châu Á 2025 đã được khai mạc tại Hải Phòng. Đây là lần đầu tiên, Việt Nam làm chủ nhà giải đấu. Tại giải lần này, ngoài chủ nhà Việt Nam, ban tổ chức ghi nhận các đội cử VĐV tham dự gồm Ấn Độ, Hongkong (Trung Quốc), Đài Bắc Trung Hoa, Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippines, CHDCND Triều Tiên, Iran, Iraq, Kuwait, Thái Lan, Saudi Arabia, Uzbekistan, Kazakhstan, Malaysia, Indonesia, Singapore.

Giám đốc Sở VH-TT-DL Hải Phòng – bà Trần Thị Hoàng Mai cho biết Ban tổ chức đảm bảo tốt công tác cơ sở vật chất, an ninh an toàn để giải đấu được diễn ra thành công tốt đẹp.

Các tay chèo đã bắt đầu thi đấu vòng loại nhiều nội dung của Bảng A từ ngày 16-10. Trong ngày 17-10, vòng loại nội dung thuyền đơn, thuyền đôi, thuyền 4 người và thuyền 8 người tiếp tục thi đấu. Dự kiến ngày 18-10 sẽ diễn ra các nội dung chung kết đầu tiên của Bảng A.

Đội tuyển rowing Việt Nam đăng ký 46 tay chèo tham dự đủ 20 nội dung tại giải năm nay. Chúng ta sẽ tổ chức thi đấu 10 nội dung nam, 10 nội dung nữ đối với cự ly 2.000m theo đúng quy định của Liên đoàn rowing châu Á. Đội hình rowing Việt Nam tham dự giải vô địch châu Á 2025 trên sân nhà có đầy đủ tuyển thủ đang chuẩn bị cho SEA Games 33-2025 vào tháng 12 tại Thái Lan.

MINH CHIẾN