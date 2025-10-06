Việt Nam là chủ nhà giải vô địch rowing châu Á 2025

Đội tuyển rowing Việt Nam sẽ thi đấu giải vô địch châu Á 2025 trên sân nhà ở Hải Phòng. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

“VĐV Việt Nam đang chuẩn bị kỹ lưỡng để tham dự giải đấu và sẽ góp mặt đầy đủ các gương mặt hàng đầu nhằm đạt kết quả tốt nhất”, phụ trách bộ môn đua thuyền (Cục TDTT Việt Nam) – bà Dương Hồng Hạnh bày tỏ.

Năm ngoái tại cuộc tranh tài rowing vô địch châu Á 2024, các tuyển thủ Việt Nam từng giành 2 HCV, 2 HCB và 3 HCĐ. Khi đó, các tấm HCV của rowing Việt Nam tại nội dung đôi nữ (Đinh Thị Hảo, Phạm Thị Huệ) và thuyền 8 người nữ (Nguyễn Thị Giang, Phạm Thị Thảo, Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui, Đinh Thị Hảo, Phạm Thị Huệ, Dư Thị Bông, Lường Thị Thảo). Các tuyển thủ sẽ trở lại giải đấu được tổ chức trên sân nhà năm nay hướng đến tranh những tấm huy chương cao nhất.

Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên đoàn đua thuyền Việt Nam – ông Nguyễn Hải Đường cho biết công tác chuẩn bị cơ sở vật chất được Ban tổ chức địa phương tại Hải Phòng đang thực hiện với sự khẩn trương nhất. Dự kiến, giải sẽ thi đấu 232 VĐV (135 nam, 97 nữ) cùng các HLV và quan chức của 18 quốc gia, vùng lãnh thổ tại châu lục tới Việt Nam tranh tài. Dự kiến, các đội góp mặt là Ấn Độ, Hongkong (Trung Quốc), Đài Bắc Trung Hoa, Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippines, CHDCND Triều Tiên, Iran, Iraq, Kuwait, Thái Lan, Saudi Arabia, Uzbekistan, Kazakhstan, Malaysia, Indonesia, Singapore và Việt Nam (chủ nhà). Chương trình tổ chức giải từ ngày 11-10 tới 19-10.

Liên đoàn rowing châu Á và Liên đoàn đua thuyền Việt Nam sẽ tổ chức 20 nội dung nam, 20 nội dung nữ tại giải năm nay.

MINH CHIẾN