Giải vô địch bóng rổ 3x3 TPHCM 2025: Sân chơi chất lượng cho tài năng trẻ

Chiều tối 13-12, tại Nhà thi đấu TDTT Bà Rịa - Vũng Tàu (phường Tam Thắng, TPHCM), Giải vô địch bóng rổ 3x3 các nhóm tuổi TPHCM năm 2025 đã chính thức khai mạc.

Giải đấu thu hút 18 đơn vị, 43 đội bóng trên địa bàn TPHCM tham gia

Giải đấu do Trung tâm Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức, thu hút 18 đơn vị với 43 đội bóng, quy tụ hơn 180 huấn luyện viên và vận động viên đang sinh hoạt, tập luyện trên địa bàn TPHCM.

Năm nay, giải được tổ chức với 5 nội dung thi đấu, gồm: nam U12, nam U14, nam - nữ U17 và nam U23, tạo điều kiện cho các lứa tuổi từ thiếu niên đến thanh niên được thi đấu, cọ xát và khẳng định bản thân trong môi trường thi đấu chính thức.

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội bóng

Ban tổ chức cho biết, giải đấu là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 – 22-12-2025); chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030; đồng thời hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 - 2030.

Ban tổ chức phát động hoạt động ủng hộ đồng bào các địa phương bị ảnh hưởng bởi bão lũ

Qua đó, giải nhằm đẩy mạnh phong trào tập luyện bóng rổ trong trường học và các câu lạc bộ, tạo môi trường để vận động viên giao lưu, học hỏi, tích lũy kinh nghiệm thi đấu. Ngoài ra, giải còn là dịp để phát hiện, tuyển chọn những vận động viên có năng khiếu, tố chất, bổ sung cho các tuyến đào tạo, hướng đến lực lượng nòng cốt của đội tuyển bóng rổ TPHCM tham dự các giải quốc gia và quốc tế.

Các đội bóng thi đấu sôi nổi sau lễ khai mạc

Dịp này, Ban tổ chức cũng phát động hoạt động ủng hộ đồng bào các địa phương bị ảnh hưởng bởi bão lũ, kêu gọi các đơn vị, huấn luyện viên, vận động viên và người hâm mộ chung tay sẻ chia, phát huy tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm xã hội của thể thao đối với cộng đồng.

Giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 5 đến 14-12.

TRÚC GIANG