UFC 323: Petr Yan muốn hạ gục Merab Dvalishvili bằng KO để “báo thù”

Cuối tuần này, sự kiện UFC 323 tại Bát giác đài T-Mobile Arena (Las Vegas) thu hút rất nhiều sự chú ý với 2 trận tranh và bảo vệ đai vô địch của UFC là Merab Dvalishvili vs Petr Yan II (đai hạng gà) - Alexandre Pantoja vs Joshua Van (đai hạng ruồi).

Dvalishvili sẽ tái đấu Yan

Trong đó, trận tái đấu giữa Dvalishvili (võ sĩ người Mỹ gốc Georgia) và Yan (võ sĩ người Nga) thu hút nhiều sự chú ý nhất. Đây là lần thứ 4, Dvalishvili bảo vệ đai hạng gà; trong khi đó, với Yan, đây cũng là trận đấu thứ 4 có liên quan đến tranh chấp đai vô địch.

Trận đấu này gợi nhớ lịch sử lâu đời giữa Dvalishvili và Yan, 2 người từng gặp nhau hồi 2023 ở trong hoàn cảnh hoàn toàn khác. Đó là sự kiện chính của UFC Fight Night tháng 3 năm đó, được tổ chức tại The Theater at Virgin Hotels, cách Las Vegas Strip 1 dặm.

Khi đó, Yan với tư cách là Cựu vô địch sau 2 trận thua Aljamain Sterling (trận thua đầu tiên là do anh bị truất quyền thi đấu vì tung đòn gói trái luật khi đối thủ nửa ngồi nửa quỳ ở trên sàn đài) được giới chuyên môn đánh giá cao hơn Dvalishvili rất nhiều!

Tuy vậy, trong một buổi tối tuyệt vời Dvalishvili thi đấu chơi áp đảo và đánh bại Yan một cách rất là dễ dàng, điều có thể được xác định là khoảnh khắc bắt đầu cho sự thăng tiến vượt bậc của võ sĩ quê ở Vani, hiện là Nhà vô địch trên đỉnh cao nhất của hạng cân gà.

Ở trong trận đấu dài 5 hiệp hôm đó, Dvalishvili không chỉ áp đảo Yan, mà còn khiến đối thủ mất tinh thần. Dvalishvili tung ra 11 cú take-down trong tổng số 49 lần nỗ lực quật ngã đối thủ (một kỷ lục), kiểm soát hầu như toàn bộ 25 phút của 5 hiệp đấu.

Thất bại này từng khiến võ sĩ quê ở Krasnoyarsk bị choáng - và phải nghỉ thi đấu suốt trong 1 năm trời. Tuy nhiên, Yan đã quay lại rất mạnh mẽ trong thời gian gần đây và đang có chuỗi trận thắng 3-0 (đều là thắng điểm tuyệt đối sau 3 hoặc là 5 hiệp đấu).

Hướng đến trận tái đấu tại Las Vegas, Dvalishvili đã hiểu rất rõ ràng rằng, khó khăn - và thách thức đang ở phía trước anh, khi Yan đang “dữ dội hơn” qua từng ngày và cơ hội thắng bằng một cú đấm KO là cơ hội duy nhất mà đối thủ thách đấu có thể sở hữu...

“Tôi chắc chắn anh ta sẽ có nhiều sự điều chỉnh. Tôi phải duy trì cường độ thi đấu. Tôi nghĩ trận đấu lần này sẽ khác biệt, vì tôi sẽ thi đấu kỹ thuật hơn, thể hiện nhiều kỹ năng hơn, còn anh ta sẽ là người hung hăng hơn. Anh ta sẽ đuổi theo tôi. Tôi chắc chắn anh ta sẽ cố gắng hạ KO tôi. Đó là cách duy nhất anh ta có thể ngăn chặn được tôi”.

Chính Yan cũng không hề giấu diếm khát vọng hạ KO Dvalishvili để “báo thù”, nếu là với 1 cú đấm duy nhất thì càng hay ho hơn nữa: “Tôi sẽ cố gắng hạ gục Merab bằng KO. Ở trong trận đấu đầu tiên, tôi chỉ dùng một tay - đó là lý do tại sao anh ta cố take-down 49 lần”.

“Các bạn ơi, mọi người ơi, tôi đang cảm thấy rất là tuyệt với ngay vào lúc này, ngay bây giờ. Các bạn sẽ thấy tôi ở phong độ đỉnh cao - vào thứ Bảy này (theo giờ địa phương)", võ sĩ người Nga tự tin cho biết khi hướng đến UFC 323 tại Bát giác đài T-Mobile.

Trả lời câu hỏi liệu muốn thay đổi hạng cân hay không, Merab Dvalishvili cho biết: “Tôi chỉ muốn tập trung vào hạng cân của mình thôi. Tôi không muốn nhảy lên nhảy xuống. Tôi tập trung vào việc giảm cân. Nếu UFC muốn tôi thay đổi hạng cân, chúng tôi sẽ bàn bạc” “Nhưng ngay hiện tại thì, tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến là Petr Yan. Anh ta muốn hạ KO tôi, thế nên nhiệm vụ của tôi là ngăn cản anh ta thực hiện điều đó”, Dvalishvili nói.

Đ.Hg.