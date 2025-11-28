UFC 324: Amanda Nunes tái xuất sau 2 năm giải nghệ cho trận tranh đai lịch sử

“Sư tử cái” Amanda Nunes chính thức “tái xuất giang hồ” sau giải nghệ từ 10-6-2023. Nữ võ sĩ MMA khét tiếng người Brazil quay trở lại Bát giác đài, thách đấu bạn tập cũ là Kayla Harrison trong trận đấu lịch sử tranh đai hạng gà nữ tại sự kiện UFC 324 (dự kiến diễn ra ngày 24 tháng Giêng đầu năm sau).

Nunes (phải) tái xuất ở UFC 324

Nunes đã tuyên bố giải nghệ trong buổi họp báo sau trận thắng đối thủ người Mexico - cô Irene Robles bằng điểm số tuyệt đối với 5 hiệp đấu ở sự UFC 289 (Vancouver - Canada) diễn ra ngày 10-6 hồi 2 năm về trước...

Trong trận đấu này, “Sư tử cái” đã bảo vệ thành công đai hạng gà nữ của UFC. Đúng 10 ngày sau, hoàn tất các “thủ tục” chụp ảnh cùng đai vô địch, võ sĩ từng là thành viên của American Top Team bỏ lại đai vô địch.

Lý ra, đối thủ ban đầu của cô là “Hồ ly Venezuela”, người cô muốn đối mặt lần thứ 3 (cả 2 võ sĩ hòa nhau 1-1 sau 2 lần đối mặt đầu tiên trong các năm 2021 và 2022). Tiếc là, Pena bị gãy xương sườn - khi tập luyện.

Giờ đây, do Pena đã trở thành “quá khứ” với trận thua trước “Chuyên gia judo” Harrison ở sự kiện UFC 316 hồi tháng 6 rồi (thua Submission bởi đòn kimura - khóa khớp tay), Nunes làm đúng điều cô đã thông báo: Tái xuất “giang hồ” đối đầu với người thắng trong cặp đấu đó, bạn tập cũ ở American Top Team.

Kết quả này vừa được “Ông bầu trọc đầu” Dana White công bố - khi thông báo hàng loạt sự kiện Bát giác đài đầu năm mới của UFC. Ngoài ra thì, trận Justin Gaethje vs Paddy Pimblett tranh đai hạng nhẹ Interim cũng là trận đấu chính còn lại của sự kiện khởi đầu năm 2026 của Bát giác đài - là UFC 324.

Harrison là ai?? Nữ võ sĩ 35 tuổi quê ở Middletown (Ohio) gốc gác là một võ sĩ judo. Cô từng 2 lần giành HCV ở hạng cân 78 kg tại đấu trường của Thế vận hội (Olympic London 2012 và kỳ giải Olympic Rio de Janeiro 2016).

Người Mỹ đầu tiên lập kỳ tích ở trong môn judo (cô còn thắng cả HCV Giải vô địch thế giới hồi năm 2011, ngoài ra còn 2 lần vô địch Pan American Games và Pan American Championships) cũng là đồng đội cũ của Nữ hoàng bẻ tay UFC - Ronda Rousey, nhưng out-trình về thành tích judo.

Trận tranh tài giữa Harrison (thắng 19/20 trận MMA, và toàn thắng cả 3 trận ở trong Bát giác đài UFC, với 2 chiến thắng Submission) với Nunes (11 trận bảo vệ thành công đai vô địch, chuỗi 12 trận thắng liên tiếp – đều là kỷ lục ở UFC) sẽ là rất hấp dẫn.

UFC cũng đã công bố sự kiện UFC 325; qua đó thì, Alex Volkanovski “Đại đế” sẽ quay trở lại Bát giác đài tái đấu võ sĩ người Mexico - Diego Lopes để bảo vệ vô địch hạng lông. Lần trước đó, Volkanovski thắng Lopes bằng điểm số ở UFC 314 hồi tháng 4.

Đ.Hg.