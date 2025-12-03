Đoàn thể thao Việt Nam sẽ dự Lễ thượng cờ vào chiều ngày 8-12

Theo kế hoạch, Lễ thượng cờ dành cho Đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33-2025 dự kiến tổ chức vào chiều ngày 8-12.

Đoàn thể thao Việt Nam sẽ được tổ chức thượng cờ tại Thái Lan vào ngày 8-12. Ảnh: ĐOÀN TTVN

Đại diện Đoàn thể thao Việt Nam đã trao đổi cùng SGGP cho biết, kế hoạch về Lễ thượng cờ thực hiện cho Đoàn thể thao Việt Nam được Ban tổ chức chủ nhà SEA Games 33-2025 thông báo dự kiến vào chiều ngày 8-12.

Vào ngày 7-12, Trưởng đoàn thể thao Việt Nam – ông Nguyễn Hồng Minh cùng các Phó đoàn thể thao Việt Nam và cán bộ, nhân viên, bộ phận y tế và một số đội tuyển quốc gia sẽ sang Thái Lan tham dự SEA Games 33-2025. Khi có mặt tại Thái Lan, Trưởng đoàn thể thao Việt Nam và các thành viên sẽ có mặt tại Lễ thượng cờ theo đúng quy định.

Thông lệ ở các kỳ Đại hội thể thao của khu vực, Lễ thượng cờ sẽ diễn ra để đánh dấu cột mốc về sự hiện diện chính thức của các Đoàn thể thao tham dự SEA Games.

SEA Games 33-2025 tổ chức Lễ khai mạc vào ngày 9-12 và Lễ bế mạc vào ngày 20-12. Đại hội tổ chức các chương trình thi đấu tại thành phố Bangkok và Chonbori (Thái Lan). Đoàn thể thao Việt Nam được quyết định tham dự SEA Games 33-2025 với 1.165 thành viên.

Vào lúc này, Đoàn thể thao Việt Nam đã lựa chọn VĐV Lê Thanh Thúy (bóng chuyền) và Lê Minh Thuận (karate) là 2 gương mặt cầm cờ trong Lễ khai mạc SEA Games 33-2025.

Trước đó tại Lễ xuất quân Đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 33-2025 tổ chức tại Hà Nội, Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh đã báo cáo công tác chuẩn bị chuyên môn và cho biết: “Các thành viên Đoàn thể thao Việt Nam được quán triệt đầy đủ quy chế, kỷ luật trong sinh hoạt và thi đấu. Các phương án phối hợp với Ban tổ chức SEA Games 33-2025 cùng cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại Thái Lan đã được chuẩn bị nhằm bảo đảm an toàn, an ninh và thông tin liên lạc cho toàn đoàn trong suốt quá trình tham dự Đại hội. Toàn bộ công tác chuẩn bị cho SEA Games 33-2025 đã được triển khai đồng bộ, hiệu quả và đúng tiến độ, bảo đảm toàn Đoàn thể thao Việt Nam có sự sẵn sàng cao nhất trước khi lên đường tham dự Đại hội”.

MINH CHIẾN