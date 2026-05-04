Lực sĩ A Tiêu giành tấm HCĐ cuối cùng cho cử tạ Việt Nam tại giải trẻ thế giới 2026

Đội tuyển cử tạ trẻ Việt Nam giành thêm 1 HCĐ trong ngày tranh tài tiếp theo tại giải vô địch trẻ thế giới 2026 ở Ai Cập.

Lực sĩ A Tiêu đã tranh tài hạng cân 65kg nam tại giải vô địch trẻ thế giới ở Ai Cập. Ảnh: IWF

A Tiêu là lực sĩ cuối cùng của đội cử tạ trẻ Việt Nam thi đấu tại Ai Cập. Tối ngày 3-5 theo giờ địa phương, lực sĩ của Việt Nam đã bước vào thi đấu nội dung 65kg nam.

Bảng A của hạng cân có 8 lực sĩ tốt nhất góp mặt, trong đó có A Tiêu. Tại cuộc đấu cử giật, lực sĩ của Việt Nam khởi đầu và thành công với trọng lượng tạ 128kg. Tiếp đó, A Tiêu nâng đạt mức tạ 131kg ở lượt thứ 2 và tại lượt thứ 3 thì có kết quả 134kg. Thành tích này giúp A Tiêu giữ kết quả cử giật tốt thứ 3 trong các lực sĩ tham dự và có HCĐ.

Tuy nhiên bước vào thi đấu cử giật, A Tiêu chỉ thành công với mức tạ 155kg. Vì vậy, thành tích tổng cử của lực sĩ này là 289kg qua đó đứng hạng 5 chung cuộc.

Trong hạng cân 65kg nam lần này, lực sĩ Wang Liqian của Trung Quốc đã chiếm lĩnh sàn nâng để giành vị trí số 1 với thành tích 138kg cử giật, 164kg cử đẩy và tổng cử là 302kg. Vị trí thứ nhì về tổng cử thuộc về lực sĩ Wan Jinping (Trung Quốc) khi có thành tích 297kg.

Giải cử tạ trẻ thế giới 2026 còn tranh tài tới ngày 8-5 ở Ai Cập. Đội tuyển cử tạ Việt Nam đăng ký tham gia 3 lực sĩ lần lượt tại hạng cân 60kg, 65kg nam và 53kg nữ. Các tuyển thủ đã hoàn thành chương trình thi đấu của mình.

Tính về kết quả tổng cử, chúng ta chỉ có lực sĩ K’Dương đạt được HCĐ tại hạng cân 60kg nam. Tuy nhiên, tính thành tích về từng nội dung cử giật, cử đẩy và tổng cử thì đội cử tạ trẻ Việt Nam có 4 HCĐ với kết quả lần lượt là 3 HCĐ của K’Dương, 1 HCĐ của A Tiêu. Sau giải, Ban huấn luyện đội tuyển cử tạ trẻ Việt Nam sẽ tiếp tục có sự điều chỉnh để chuẩn bị cho lực sĩ tham gia một số nhiệm vụ quốc tế tiếp theo.

MINH CHIẾN

