CSKA trở thành đội đầu tiên lọt vào chung kết VTB United League

Đánh bại Lokomotiv-Kuban với điểm số là 103-92 (25-12, 30-24, 23-26, 25-30), CSKA Moscow đã giành chiến thắng chung cuộc áp đảo 4-1 ở Loạt trận bán kết play-off VTB United League mùa này. Như vậy, CSKA “hùng mạnh” trở thành đội bóng đầu tiên giành vé vào Loạt trận chung kết.

Sau khi để thua Lokomotiv trong trận đấu mở màn ngày 12-5 (thắng với điểm số là 97-88 ở hiệp phụ, sau khi hòa nhau 83-83 qua 4 hiệp thi đấu chính thức), Đương kim vô địch CSKA siết lại đội ngũ và liên tục giành chiến thắng trong 3 trận đấu tiếp theo.

Kết quả này khiến trận đấu thứ 5 diễn ra tại Megasport trước sự chứng kiến của 6.612 khán giả Moscow trở thành trận đấu “quyết định” số phận của đội bóng thành Krasnodar. Thi đấu với trạng thái căng cứng, đội khách đã thất thế ngay ở 2 hiệp đầu...

Khả năng ném bóng 3 điểm của CSKA là vấn đề chính đối với đội khách đến từ thành Krasnodar, khi đội chủ nhà ghi được 8 trong tổng số 13 cú ném 3 điểm chỉ trong hiệp một. Đó là lý do, CSKA đã dẫn trước tới 25-12 (khoảng cách 13 điểm) khi hiệp 1 vừa mới khép lại.

Riêng với Ngôi sao người Mỹ - Hậu vệ ghi điểm Melo Trimble, anh này đã ghi được 12 điểm trong số 5 cú ném xa 3 điểm và ghi được tổng cộng 18 điểm trước giờ nghỉ giữa 2 nửa trận đấu. Trimble là một trong những nguyên do Lokomotiv chịu thất bại.

Dù vậy, các cầu thủ Lokomotiv-Kuban không chấp nhận bỏ cuộc, dù họ bị dẫn trước 19 điểm sau giờ nghỉ giải lao. Hiệp 3 bắt đầu với chuỗi ghi điểm 9-0. Đội bóng Krasnodar bắt đầu ghi điểm bắt kịp đội chủ nhà về khả năng ném bóng để ghi được 3 điểm.

Lokomotiv đã giành chiến thắng trong hiệp đấu thứ 3 này, nhưng mà sự lội ngược dòng khá muộn màng này không làm thay đổi đáng kể tình hình và bản chất chung cuộc. Khoảng cách 16 điểm giúp đội bóng thành Moscow tự tin bước vào hiệp đấu thứ 4.

Đội khách đã cố gắng rút ngắn khoảng cách xuống còn 7 điểm khi trận đấu còn 2 phút nữa là kết thúc. Nhưng cuối cùng đội bóng thành Krasnodar không thể thu hẹp được khoảng cách hơn nữa. CSKA đạt mốc 100 điểm và tiến vào VTB United League Finals.

CSKA hưởng lợi rất lớn từ màn trình diễn “ma thuật” của Trimble, người từng phiêu lưu qua nhiều giải đấu ở Australia, Puerto Rico, Tây Ban Nha, và Thổ Nhĩ Kỳ, trước khi dừng chân tại Nga từ năm 2023 đến nay, sau khi không thành công ở quê nhà Mỹ.

Trimble dẫn đầu danh sách ghi điểm với 29 điểm (kỷ lục điểm số tại vòng play-off VTB United League mùa này). Hậu vệ này đã thực hiện thành công 7/11 cú ném rổ 2 điểm, 6/9 cú ném 3 điểm và 9/10 cú ném phạt. Thật sự là màn trình diễn “out-trình”.

Đánh bại Lokomotiv-Kuban lần thứ 5 sau 6 Loạt play-off, CSKA “hùng mạnh” xuất sắc giành quyền lọt vào Finals VTB United League (Loạt trận play-off chung kết) lần thứ 16. Đội bóng ghi được từ 100 điểm trở lên lần thứ 3 trong Loạt play-off mùa này chờ đợi kẻ thắng trong cặp đấu Zenit Saint Petersburg và UNICS Kazan.

Đ.Hg.