Tranh tài hấp dẫn ở giải Pickleball Pro Image 2026

Không chỉ là một giải đấu thể thao, Giải Pickleball các cơ quan báo chí Proimage lần thứ 3 - năm 2026 đã thực sự trở thành ngày hội rực lửa, kết nối tình đồng nghiệp của những người làm báo nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Đôi nam Kiều Phong - Độc Lập giành chức vô địch đôi nam giải Pickleball Pro Image Team 2026. Ảnh: Quỳnh Mai.

Bước ra khỏi áp lực của những phòng tin và thời hạn nộp bài (deadline) dồn dập, hơn 50 tay vợt là các nhà báo, phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương hàng đầu tại TP.HCM (Báo Nhân Dân, Sài Gòn Giải Phóng, Thanh Niên, Vietnamnet, Lao Động, Tiền Phong, Pháp Luật, VnExpress, Nông thôn ngày nay/Dân Việt, Tri thức Znews...) đã cùng hội tụ để cống hiến một mùa giải đầy đam mê.

Đôi nam Kiều Phong - Độc Lập ăn mừng với pha đánh giành chức vô địch

﻿ Giải Pickleball Pro Image Team 2026.

Năm nay, các vận động viên tranh tài ở hai nội dung: Đôi nam và Đôi nam – nữ. Điểm nhấn khác biệt: Ban tổ chức đã tiến hành bốc thăm ngẫu nhiên dựa trên toàn bộ danh sách đăng ký để chọn ra các đôi và bảng đấu. Thể thức này không chỉ mang lại sự bất ngờ, kịch tính cho từng màn chạm trán, mà còn mở ra cơ hội giao lưu, gắn kết không giới hạn giữa các đồng nghiệp từ nhiều tòa soạn khác nhau.

Đôi nam Hùng Cường - Duy Anh trong giải Pickleball Pro Image Team 2026.

Dù là một sân chơi phong trào nhằm đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, Giải Pickleball ProImage 2026 lại sở hữu chất lượng chuyên môn cao bất ngờ. Song song với bầu không khí rộn rã tiếng cười và những tiếng cổ vũ không ngớt từ khán đài, các trận đấu vẫn diễn ra vô cùng căng thẳng, kịch tính với những pha bóng đôi công bền bỉ, những cú "dink" bóng tinh tế và những pha áp sát lưới đầy quyết liệt. Tại đây, tinh thần rèn luyện thể chất, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của người làm báo được đẩy lên cao hơn bao giờ hết.

Trao giải đôi nam cho VĐV đoạt giải Pickleball Pro Image Team 2026.

Mùa giải Pickleball Pro Image 2026 rồi sẽ khép lại, những chiếc cúp và huy chương rồi sẽ tìm được chủ nhân xứng đáng, nhưng dư âm và tinh thần của ngày hội sẽ còn vang vọng mãi.

Hình ảnh các anh em báo chí tại giải Pickleball Pro Image Team 2026.

Đối với những người làm báo, mỗi trận cầu trên sân đấu cũng giống như một hành trình dấn thân trong nghề: Cần sự bền bỉ, nhạy bén, quyết đoán và trên hết là một tinh thần đồng đội kiên cường. Những giọt mồ hôi rơi trên mặt sân hôm nay chính là chất xúc tác mạnh mẽ, tiếp thêm nguồn năng lượng tích cực cho các nhà báo.

Kết quả chung cuộc:

Vô địch Đôi Nam: Kiều Phong - Độc Lập, hạng nhì; Thuận Thắng – Nguyên Phong và đồng hạng 3; Hùng Cường, Duy Anh, Hoàng Quỳnh - Huỳnh Bảo.

Vô địch Đôi Nam nữ: Huỳnh Trí Thiện – Kim Hồng; hạng nhì; Lê Hằng - Huỳnh Bảo; đồng hạng ba; Thuận Thắng – Nhung Bé; Độc Lập - Diệu Trầm.

DŨNG PHƯƠNG