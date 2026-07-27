Đấu trường CJ Vietnam Open kiến tạo cho taekwondo Việt Nam hướng đến ASIAD và Olympic

Sau 15 năm đồng hành, chương trình hỗ trợ taekwondo Việt Nam đã phát triển từ tài trợ đội tuyển, nâng cao chất lượng đào tạo đến xây dựng một giải đấu quốc tế cấp độ G1, mở thêm cơ hội để vận động viên tiến gần hơn tới ASIAD và Olympic.

Những giải đấu như CJ Vietnam Open sẽ giúp các tuyển thủ taekwondo Việt Nam nâng cao trình độ chuyên môn. Ảnh: Taekwondo Việt Nam

Năm 2012, hành trình của CJ bắt đầu từ đội tuyển taekwondo nữ Việt Nam. Đến năm 2017, phạm vi hỗ trợ được mở rộng sang đội tuyển nam, cùng việc đưa các huấn luyện viên Hàn Quốc sang hỗ trợ chuyên môn. Đến năm 2025, một dấu mốc mới được thiết lập khi Giải taekwondo quốc tế CJ Vietnam Open lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam.

Từ đầu tư đội tuyển đến kiến tạo đấu trường quốc tế

Ba cột mốc cho thấy quá trình đồng hành từng bước phát triển từ hỗ trợ lực lượng nòng cốt đến kiến tạo môi trường thi đấu quốc tế. Sau 15 năm, mục tiêu không chỉ dừng ở việc nâng cao thành tích của đội tuyển mà còn xây dựng một bệ phóng ngay trong nước để vận động viên tích lũy kinh nghiệm và hướng tới các đấu trường lớn.

CJ Vietnam Open 2026 diễn ra ngày 28 và 29-7 tại Nhà thi đấu Rạch Miễu (TPHCM), quy tụ 167 vận động viên đến từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Việt Nam, Hàn Quốc, Ấn Độ, Indonesia và Nhật Bản.

So với mùa giải đầu tiên năm 2025 với 112 vận động viên của 13 quốc gia, quy mô giải năm nay tiếp tục được mở rộng. Các võ sĩ tranh tài ở 16 hạng cân, gồm 8 hạng cân nam và 8 hạng cân nữ.

Đây là giải đấu quốc tế cấp độ G1 được Liên đoàn Taekwondo thế giới (WT) công nhận. Việc áp dụng hệ thống chấm điểm điện tử, điều hành theo tiêu chuẩn WT cùng đội ngũ trọng tài quốc tế giúp các vận động viên được cọ xát trong môi trường tương đương các giải đấu chính thức trên thế giới.

Giải CJ Vietnam Open được Liên đoàn Taekwondo thế giới công nhận ở cấp độ G1.

Hoàn thiện hệ sinh thái phát triển vận động viên

Trong nhiều năm, để tích lũy điểm xếp hạng thế giới hoặc cọ xát quốc tế, các võ sĩ Việt Nam gần như phải thi đấu ở nước ngoài, kéo theo không ít khó khăn về kinh phí và cơ hội tiếp cận.

Sự ra đời của CJ Vietnam Open từ năm 2025 đã bổ sung mắt xích còn thiếu trong hệ thống hỗ trợ khi tạo nên một đấu trường quốc tế ngay tại Việt Nam. Tại đây, các tuyển thủ có cơ hội đối đầu với những đối thủ hàng đầu, làm quen với tiêu chuẩn điều hành quốc tế và tích lũy kinh nghiệm mà không phải rời sân nhà.

Song song đó, hoạt động hợp tác chuyên môn cũng được đẩy mạnh thông qua việc cử huấn luyện viên Hàn Quốc sang Việt Nam. Dưới sự dẫn dắt của ông Kim Kil Tae, cựu HLV đội tuyển taekwondo trẻ Hàn Quốc, đội tuyển nữ Hà Nội giành 3 HCV và 2 HCB tại mùa giải 2025. Ông cũng được trao danh hiệu HLV xuất sắc nhất nội dung nữ.

Sự kết hợp giữa đào tạo, phát triển phong trào trẻ, hỗ trợ đội tuyển quốc gia và tổ chức giải đấu quốc tế tạo nên lộ trình phát triển toàn diện hơn cho vận động viên, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của taekwondo Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Đấu trường CJ Vietnam Open là nơi giúp các tuyển thủ taekwondo Việt Nam nâng cao trình độ.

Bệ phóng cho ASIAD 20 và Olympic Los Angeles 2028

Mùa giải thứ hai của CJ Vietnam Open diễn ra đúng thời điểm bắt đầu chu kỳ tích lũy điểm xếp hạng cho vòng loại Olympic Los Angeles 2028. Với cấp độ G1, giải đấu được xem là một trong những điểm khởi đầu quan trọng trên hành trình chinh phục suất dự Thế vận hội.

Không chỉ mang ý nghĩa đối với các tuyển thủ hàng đầu, việc có một giải đấu đạt chuẩn WT ngay trong nước còn mở rộng cơ hội tiếp cận môi trường thi đấu quốc tế cho nhiều vận động viên trẻ, giúp họ từng bước hoàn thiện chuyên môn và tích lũy bản lĩnh thi đấu.

Tại Giải vô địch taekwondo châu Á 2026 ở Mông Cổ, đội tuyển Việt Nam giành 9 huy chương, trong đó có 2 HCV, qua đó tiếp tục khẳng định vị thế trong nhóm các đội tuyển mạnh của châu lục và giành quyền tham dự ASIAD Aichi – Nagoya vào tháng 9 tới đây.

Đội tuyển dự kiến tham dự 6/8 hạng cân gồm Nguyễn Thị Loan (nữ -49kg), Trần Thị Ánh Tuyết (nữ -67kg), Bạc Thị Khiêm (nữ +67kg), Nguyễn Hồng Trọng (nam -58kg), Lê Tuấn (nam -68kg) và Trần Hồ Nhân Vân (nam +80kg), với mục tiêu giành huy chương.

CJ Vietnam Open vì vậy được xem là phép thử quan trọng để các tuyển thủ rà soát phong độ, duy trì cảm giác thi đấu và hoàn thiện chiến thuật trước ASIAD.

Các tuyển thủ taekwondo Việt Nam sẽ trưởng thành hơn từ sân chơi CJ Vietnam Open.

Nguyễn Thị Loan, người vừa giành HCB tại Giải taekwondo Mỹ mở rộng 2026, cho rằng việc được thi đấu trong một giải đấu đạt chuẩn quốc tế ngay tại Việt Nam là cơ hội quý để các vận động viên nuôi dưỡng khát vọng vươn ra đấu trường thế giới. Cô sẽ tận dụng giải đấu để đánh giá phong độ, khắc phục những hạn chế và chuẩn bị tốt nhất cho ASIAD Aichi – Nagoya.

Một bệ phóng thể thao không chỉ được đo bằng số huy chương đạt được, mà còn bằng số cơ hội được tạo ra cho các vận động viên. Sau 15 năm đồng hành, CJ Vietnam Open đang từng bước trở thành nền tảng để taekwondo Việt Nam tích lũy kinh nghiệm, nâng cao năng lực cạnh tranh và hướng đến những mục tiêu lớn hơn trên đấu trường quốc tế.

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NGUYÊN PHƯƠNG