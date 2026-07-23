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Đội tuyển wushu TPHCM giành hạng nhì toàn đoàn giải vô địch trẻ quốc gia

SGGPO

VĐV trẻ của đội tuyển wushu TPHCM đã hoàn thành chương trình thi đấu giải vô địch trẻ quốc gia 2026 với vị trí hạng nhì chung cuộc.

Võ sĩ wushu trẻ TPHCM giành HCV tại giải năm nay. Ảnh: MINH CHIẾN
Võ sĩ wushu trẻ TPHCM giành HCV tại giải năm nay. Ảnh: MINH CHIẾN

Chương trình tranh tài giải wushu vô địch trẻ quốc gia 2026 đã khép lại tại nhà thi đấu tỉnh Thanh Hóa. Hơn 300 võ sĩ trẻ trong cả nước đã góp mặt tranh tài tạo nên những cuộc cạnh tranh hấp dẫn chuyên môn ở các nội dung taolu (biểu diễn) và sanda (đối kháng).

Kết thúc giải đấu ở ngày 23-7, đội wushu trẻ TPHCM đã giành vị trí hạng nhì với tổng thành tích 6 HCV, 7 HCB, 17 HCĐ. Các võ sĩ trẻ của wushu TPHCM đã mang về 6 ngôi vô địch từ các nội dung của taou. Việc giữ thành tích hạng nhì toàn đoàn giúp VĐV trẻ của wushu TPHCM hoàn thành nhiệm vụ đề ra.

Trên bảng thành tích chung cuộc, đội wushu trẻ Hà Nội giữ hạng nhất với kết quả 50 HCV, 21 HCB, 4 HCĐ. Vị trí hạng 3 là chủ nhà Thanh Hóa với 5 HCV, 7 HCB, 11 HCĐ.

Năm nay, giải đấu đưa vào thi đấu 101 bộ huy chương dành cho các nhóm tuổi. Đã có 20 đơn vị tham gia thi đấu năm nay. Duy nhất đơn vị An Giang không giành được HCV.

“Chúng tôi tiếp tục kiểm tra kỹ chuyên môn của các gương mặt trẻ trong giải đấu. Những VĐV có kết quả tốt sẽ tiếp tục là lực lượng tiềm năng để đội tuyển wushu Việt Nam tuyển chọn đào tạo huấn luyện trong các chu kỳ tiếp theo”, phụ trách bộ môn wushu (Cục TDTT Việt Nam) – ông Vũ Văn Trung trao đổi. Trong giải năm nay, VĐV của tuyển wushu trẻ quốc gia đều được tham gia thi đấu.

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MINH CHIẾN

Từ khóa

wushu wushu trẻ quốc gia 2026 wushu Việt Nam taolu tán thủ

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