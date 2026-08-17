Felix Lebrun vô địch đơn nam Europe Smash - Sweden 2026

Đánh bại đối thủ người Nhật Bản Tomokazu Harimoto với tỷ số 4-1 (11-5, 11-8, 5-11, 11-9 và 11-9), tay vợt bóng bàn mới 19 tuổi người Pháp Felix Lebrun đã xuất sắc giành ngôi vô địch đơn nam tại Giải bóng bàn quốc tế Europe Smash - Sweden 2026 thuộc hệ thống WTT Grand Smash.

Lebrun vô địch đơn nam Europe Smash - Sweden 2026 (Ảnh: THX)

Tay vợt trẻ người Pháp từng khiến người hâm mộ quen với những màn trình diễn đẳng cấp thế giới ổn định, và các trận đấu ấn tượng của anh ở Malmo mới đây là một ví dụ khác minh chứng cho chuyện đó.

Ngôi sao 19 tuổi của Đội tuyển Pháp đã giành được hai HCV tại Thụy Điển, trở thành nhà vô địch WTT Europe Smash cả nội dung đơn và đôi. Đây đã là danh hiệu Pro Tour thứ 6 trong sự nghiệp của anh, Lebrun tiếp tục leo lên vị trí cao hơn trong Danh sách những tay vợt Pro Tour thành công nhất.

Lebrun thậm chí suýt giành được chức vô địch tại các giải đấu Singapore Mash và cả USA Smash, chỉ giành được HCĐ. Nhưng tại kỳ WTT Europe Smash ở Thụy Điển, anh đã phá giải lời nguyền, chơi rất xuất sắc nội dung đơn lẫn kết hợp hoàn hoảo cùng với anh trai Alexis ở nội dung thi đấu đôi nam.

Trên đường đến danh hiệu, cậu em út nhà Lebrun chỉ để thua 3 ván ở trong 6 trận đấu. Điều đó thể hiện cái gọi là: Màn trình diễn vượt trội. Anh đã thắng 4-1 trước Hugo Calderano (Brazil), 4-0 trước Darko Jorgic (Slovenia) và 4-1 trong trận đấu chung kết trước ngôi sao bóng bàn Nhật Bản là Harimoto.

Trước đó, ở những vòng đấu ngoài, Lebrun đã liên tục đánh bại Eduard Ionesu (Romania) 4-1, thắng Park Gang-Hyeon (Hàn Quốc) 3-0, rồi khuất phục đồng hương Thibaut Poret áp đảo 3-0 (điểm số cụ thể: 11-2, 11-4, 11-4).

Còn ở nội dung đôi nam, anh và anh trai Alexis (người anh đã đánh bại ở trong trận đấu chung kết Giải VĐQG của Pháp) lần lượt đả bại Youseff Abdelaziz - Mohamed Elbeiali (Ai Cập) 3-0, thắng bộ đôi Lin Shidong - Wen Rubo (Trung Quốc) 3-0, vượt qua Martin Allegro - Adrien Rassenfosse (Bỉ) 4-1 và rồi thắng Wong Chun Tin - Baldwin Chan (Hồng Kông) 3-0.

Lebrun đã từng giành 2 tấm HCĐ ở kỳ Olympic tại quê nhà hồi mùa Hè 2024. Ở nội dung đơn nam, anh chỉ để thua Hạt giống số 2 thời điểm đó chính là Fan Zhendong (Trung Quốc) với điểm số là 8-11, 6-11, 7-11, 5-11. Sau đó, trong trận tranh HCĐ, anh thắng Calderano 4-0 (11-6, 11-10, 11-7, 11-6). Zhendong sau đó giành HCV.

Và ở nội dung đồng đội nam, anh cùng tuyển Pháp cũng lại thua người Trung Quốc tại bán kết, với tỷ số 0-3; trong đó, anh thua Zhendong 1-3 (3-11, 11-13, 11-8 và 14-16).

Các kết quả đáng chú ý khác: _Chung kết đơn nữ: Wang Manyu (Trung Quốc) - Wang Yidi (Trung Quốc) 4-2 (12-10, 11-3, 9-11, 12-10, 10-12, 11-5) _Chung kết đôi nữ: Miwa Harimoto - Hina Hayata (Nhật Bản) thắng Doo Hoi Kem - Ng Wing Lam (Hồng Kông) 11-6, 9-11, 13-11, 11-9

Đ.Hg.