Hy hữu ASIAD 20: Chung kết bị hủy, cả hai đội cùng nhận HCV

Ban tổ chức ASIAD 20 đã xác nhận, sẽ không có HCB nào được trao nếu trận chung kết cricket nam bị hủy bỏ do mưa - một yếu tố làm đảo lộn hoàn toàn lịch trình thi đấu cho đến nay.

Các trận đấu loại trực tiếp môn cricket của nữ không bị ảnh hưởng bởi thời tiết, nhưng giải đấu của nam lại đang trở thành một vấn đề nan giải. Mưa lớn đã khiến 6 trận đấu cricket nam tại ASIAD 20 (diễn ra ở Công viên Thể thao Korogi, Nisshin) bị hủy bỏ, bao gồm cả 4 trận tứ kết.

Điều này đã đưa Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh và Sri Lanka vào bán kết với tư cách là các đội có thứ hạng cao hơn so với đối thủ của mình. Tất nhiên, vấn đề thời tiết đã buộc các nhà tổ chức đưa ra quy định mới về việc trao huy chương.

Cricket đã là một phần của chương trình thi đấu ASIAD từ năm 2010, ngoại trừ kỳ đại hội năm 2018 tại Jakarta. Trong 3 kỳ trước đây có tổ chức môn cricket nam, Afghanistan đều giành HCB. Họ đã thua trong các trận chung kết năm 2010 và 2014. Còn tại Hàng Châu năm 2023, trận tranh ngôi vô địch với Ấn Độ đã bị hủy do mưa. Ấn Độ được trao huy chương vàng nhờ xếp trên Afghanistan trên bảng xếp hạng ICC T20I.

Tuy nhiên, khác với các kỳ ASIAD trước đây có môn cricket nam, ban tổ chức lần này đã chọn một phương án khác. Nếu trận chung kết bị hủy do mưa, cả 2 đội sẽ cùng nhận HCV thay vì phân định thắng thua dựa trên thứ hạng ICC T20I gần nhất.

“Không có ngày dự phòng nào được lên kế hoạch cho trận chung kết cricket nam”, ban tổ chức ASIAD 20 thông báo. “Nếu trận chung kết bị hủy, cả 2 đội lọt vào chung kết sẽ được trao HCV. Tương tự, nếu trận tranh HCĐ bị hủy, cả 2 đội tranh hạng 3 sẽ được trao HCĐ”.

Các trận bán kết dự kiến ​​diễn ra vào ngày 1-10. Pakistan sẽ đối đầu Bangladesh, trong khi Ấn Độ gặp Sri Lanka. Tuy nhiên, mưa vẫn có thể làm thay đổi cục diện. Nếu cả 2 trận bán kết đều bị hủy, Ấn Độ và Pakistan sẽ vào chung kết dựa trên thứ hạng. Ấn Độ hiện đứng số 1 trên bảng xếp hạng ICC T20I, Pakistan đứng thứ 6, Bangladesh thứ 8 và Sri Lanka thứ 9.

Và nếu trận chung kết vào ngày 3-10 tiếp tục bị hủy, Ấn Độ và Pakistan sẽ cùng giành HCV - điều này sẽ mang lại cho Pakistan tấm HCV cricket nam đầu tiên tại ASIAD. Nếu trận tranh HCĐ trước đó trong ngày cũng bị hủy bỏ, Bangladesh và Sri Lanka sẽ chia sẻ vinh dự này.

LINH SƠN