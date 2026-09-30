Thành phố Atlanta đã được xác nhận là điểm dừng chân đầu tiên tại Mỹ trong hành trình rước đuốc Thế vận hội mùa hè 2028, khởi đầu hành trình đi qua tất cả 50 tiểu bang trước khi đến Los Angeles để thắp sáng tại lễ khai mạc.

Ngọn đuốc Olympic sẽ trở lại thành phố Atlanta sau 30 năm

Hành trình rước đuốc sẽ bắt đầu bằng nghi thức thắp lửa Olympic truyền thống tại Olympia cổ đại (Hy Lạp), tiếp nối bằng một chặng rước ngắn tại quốc gia châu Âu này. Sau đó, ngọn đuốc sẽ được bàn giao tại sân vận động Panathenaic lịch sử ở Athens, trước khi bắt đầu hành trình xuyên qua nước Mỹ.

Atlanta - nơi từng đăng cai Thế vận hội 1996 - được chọn làm điểm dừng chân đầu tiên tại Mỹ, qua đó kết nối di sản của kỳ Thế vận hội mùa hè gần nhất từng được tổ chức tại Mỹ với kỳ Thế vận hội Los Angeles (LA28) sắp tới.

Thị trưởng Atlanta Andre Dickens đã bày tỏ sự hoan nghênh đối với việc ngọn đuốc trở lại thành phố: “30 năm trước, Atlanta đã chào đón cả thế giới. Thế vận hội kỷ niệm 100 năm (Centennial Olympic Games) năm 1996 đã thay đổi thành phố này. Khi ngọn đuốc trở lại Mỹ, Atlanta sẽ sẵn sàng cùng cộng đồng tôn vinh tinh thần của Thế vận hội”.

Ban tổ chức LA28 cho biết lộ trình đầy đủ sẽ được công bố vào năm 2027, với hành trình tiếp sức dự kiến ​​bắt đầu vào mùa xuân năm 2028. “Mỗi kỳ Thế vận hội đều bắt đầu bằng một ngọn lửa duy nhất, và việc đưa ngọn lửa đó đến Los Angeles là một vinh dự và đặc ân mà chúng tôi sẽ chia sẻ với mọi miền đất nước, khi người dân Mỹ tại cả 50 tiểu bang cùng nhau rước đuốc trên hành trình hướng tới lễ khai mạc”, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành LA28 Casey Wasserman phát biểu.

“Sau khi rời Atlanta, ngọn đuốc sẽ đi qua các địa danh nổi tiếng và ghé thăm những sự kiện văn hóa, thể thao lớn - một số thành phố được chọn sẽ tổ chức các hoạt động kỷ niệm đặc biệt dọc theo hành trình này”.

LINH SƠN