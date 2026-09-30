Đội tuyển Việt Nam xếp hạng nhất toàn đoàn giải pencak silat Đông Nam Á 2026

Ngày 29-9 tại Nhà thi đấu Rạch Miễu (TPHCM), Giải vô địch pencak silat Đông Nam Á 2026 khép lại với thành công của chủ nhà Việt Nam, giành hạng nhất toàn đoàn với thành tích áp đảo 21 HCV.

Đội tuyển pencak silat Việt Nam giành hạng nhất toàn đoàn giải vô địch Đông Nam Á. Ảnh: THANH TÙNG

Diễn ra từ ngày 22 đến 29-9, Giải vô địch pencak silat Đông Nam Á 2026 quy tụ 139 huấn luyện viên, vận động viên đến từ 5 quốc gia. Các đoàn tranh tài ở 8 nội dung quyền và 24 nội dung đối kháng, tạo nên bầu không khí thi đấu sôi nổi suốt một tuần lễ vừa qua.

Đội tuyển Việt Nam tham dự giải với lực lượng 55 huấn luyện viên, vận động viên. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng lợi thế sân nhà, các võ sĩ Việt Nam đã thể hiện phong độ ấn tượng, bản lĩnh và tinh thần quyết tâm cao độ.

Đội tuyển Việt Nam giành đến 21 HCV. Ảnh: THANH TÙNG

Qua các ngày thi đấu, đội tuyển Việt Nam khẳng định ưu thế chuyên môn khi giành tổng cộng 21 HCV, 9 HCB và 1 HCĐ, qua đó vững vàng đứng đầu bảng tổng sắp. Xếp thứ hai là đội tuyển Malaysia với 6 HCV, 17 HCB, 3 HCĐ. Trong khi đó, tuyển Singapore đứng thứ ba với 3 HCV, 1 HCB và 6 HCĐ.

Không chỉ là sự kiện tranh tài đỉnh cao, giải đấu còn tạo cơ hội để các vận động viên trong khu vực giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và học hỏi lẫn nhau. Đây cũng là dịp tăng cường sự gắn kết giữa các liên đoàn, đội tuyển, góp phần thúc đẩy sự phát triển của môn pencak silat tại Đông Nam Á.

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NGUYỄN ANH