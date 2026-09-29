Xe buýt chở vận động viên Hàn Quốc lại… đi lạc ở ASIAD 20

Đoàn thể thao Hàn Quốc một lần nữa là "nạn nhân" của sự cố xe đưa đón tại ASIAD 20, khi chiếc xe buýt chở đội tuyển bóng chuyền nam của họ đi đến một địa điểm cách nơi cần đến tới… một giờ di chuyển.

ASIAD 20 liên tục gặp các vấn đề về sự cố xe đưa đón. Ảnh: THX

ASIAD 20 liên tục gặp các vấn đề về công tác tổ chức, trong đó nổi cộm là về nơi ăn chốn ở và phương tiện di chuyển cho hơn 17.000 vận động viên cùng quan chức. Mới nhất, đội tuyển bóng chuyền nam Hàn Quốc đã buộc phải hủy buổi tập vào sáng 28-9, ngay trước trận đấu vòng bảng gặp Đài Bắc Trung Hoa diễn ra cùng ngày, do sự cố hậu cần này.

“Một chiếc xe buýt do ban tổ chức cung cấp đã chở đội chúng tôi đến Okazaki thay vì địa điểm tập luyện ở Inuyama vào sáng hôm qua”, một quan chức thuộc Hiệp hội Bóng chuyền Hàn Quốc chia sẻ. “Vì tốn quá nhiều thời gian để quay lại, buổi tập đã bị hủy bỏ. Chúng tôi đã gửi đơn khiếu nại chính thức tới ban tổ chức thông qua Ủy ban Olympic Hàn Quốc (KSOC)”.

Sau đó, đội tuyển bóng chuyền nam Hàn Quốc đã giành chiến thắng 3-1. Tuy nhiên, vấn đề gợi nhớ lại sự cố vào tuần trước, khi đội tuyển bóng rổ nam Hàn Quốc cũng đã phải bỏ lỡ buổi tập trước trận chung kết gặp chủ nhà Nhật Bản do xe buýt không đến đón. Hàn Quốc sau đó vẫn xuất sắc đánh bại Nhật Bản để lên ngôi ASIAD 20 - tấm huy chương vàng bóng rổ nam Đại hội thể thao châu Á đầu tiên kể từ năm 2014.

Cũng trong ngày 28-9, đội tuyển bóng chuyền nam Pakistan cũng đã bị chở nhầm đến nhà thi đấu khác trước trận gặp Uzbekistan, khiến trận đấu phải lùi lại 45 phút. “Đây lại là một sự tắc trách nữa của phía Nhật Bản tại kỳ ASIAD đang diễn ra”, đội trưởng đội Pakistan Murad Jehan phát biểu khi đang ngồi trên xe buýt trong một video đăng trên Instagram.

Người phát ngôn của ban tổ chức địa phương cho biết các đội Pakistan và Hàn Quốc cùng xuất phát từ một khu lưu trú và đã xảy ra sai sót trong việc sắp xếp xe cho các đội. Mỗi đội đều đã lên nhầm xe buýt đi đến địa điểm sai lệch. "Chúng tôi chân thành xin lỗi cả hai đội vì sự bất tiện này. Chúng tôi đã gây ra sự bất tiện lớn và ban tổ chức rất coi trọng vấn đề này” - Ban tổ chức lên tiếng.

LINH SƠN