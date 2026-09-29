Rumesh Pathirage - Từ tay ném bóng cricket đến nhà vô địch ném lao ASIAD 20

Giống như hàng triệu đứa trẻ lớn lên tại Sri Lanka, một quốc gia cuồng nhiệt với môn cricket, Rumesh Pathirage từng mơ ước tạo dựng tên tuổi với môn thể thao này, nhưng chính... cây lao mới là thứ thay đổi cuộc đời anh.

Khi mới 16 tuổi, Pathirage được ghi nhận đạt tốc độ ném 134 km/h trong một cuộc thi ném bóng nhanh cricket cấp quốc gia. Anh sở hữu tốc độ ném cực kỳ ấn tượng, rõ ràng cánh tay phải ấy ẩn chứa một tố chất đặc biệt. Tuy nhiên, Pathirage bất ngờ chuyển sang tập ném lao vào năm 2017, và chính cây lao mới là thứ thay đổi cuộc đời anh.

Vào ngày 28-9 vừa qua, vận động viên 23 tuổi này đã trở thành nhà vô địch nội dung ném lao nam tại ASIAD 20, mang về tấm HCV lịch sử cho Sri Lanka với thành tích ném xa nhất là 88,55 mét.

Pathirage đã bổ sung vào bộ sưu tập danh hiệu đang ngày càng phong phú của mình. Ngôi sao đang lên đã tạo nên cơn sốt trong làng ném lao thế giới năm nay khi giành chiến thắng tại Đại hội Thể thao Khối Thịnh vượng chung, giải Diamond League và giải Ultimate Championship.

Cú ném mang về chiến thắng tại ASIAD 20 là thành tích tốt thứ 3 thế giới trong năm nay của Pathirage. Trước đó, thành tích dẫn đầu thế giới 92,62m và cú ném 92,07m đã đưa anh trở thành vận động viên thứ 4 trong lịch sử 2 lần vượt qua mốc 92m.

“Năm nay thực sự là một mùa giải tuyệt vời’, Pathirage nói. “Mục tiêu đầu tiên của tôi là trở thành nhà vô địch Diamond League, mục tiêu thứ 2 là vô địch Ultimate, thứ 3 là vô địch Đại hội Thể thao Khối Thịnh vượng chung và cuối cùng là vô địch Đại hội Thể thao châu Á. Tôi đã đạt được thành tích đó ở tất cả các giải đấu này”.

Càng đáng chú ý hơn khi đã có một sự cố ập đến ngay trước thềm ASIAD 20. Sau khi vô địch World Athletics Ultimate Championship tại Budapest (Hungary) trở về, Pathirage phát hiện cả 5 cây lao của mình đều đã bị hư hại trong chuyến bay về nước. Trong số đó có cả những cây lao mà anh từng sử dụng để thực hiện các cú ném vượt mốc 90 mét đầy ấn tượng trong mùa giải này.

Nhưng rồi anh phản ứng đầy tự tin: “Đó không phải là vấn đề lớn. Tôi có thể ném với bất kỳ cây lao nào”. Và chưa đầy 2 tuần sau, anh đã đứng trên bục vinh quang cao nhất ASIAD.

Pathirage lúc này là cái tên được kỳ vọng là một ứng cử viên nặng ký tại Olympic Los Angeles 2028. Anh chia sẻ thêm: “Mục tiêu tiếp theo của tôi là giải vô địch thế giới (diễn ra vào năm 2027) tại Trung Quốc. Và sau đó, mục tiêu kế tiếp sẽ là Olympic”.

Và liệu những trải nghiệm ở môn cricket đã góp phần tạo nên một nhà vô địch ném lao như thế nào? Hồi đầu tháng này, Pathirage tiết lộ rằng quãng thời gian làm tay ném bóng nhanh thực tế đã giúp anh trở thành một vận động viên ném lao xuất sắc hơn: “Tôi đã áp dụng gần như toàn bộ kỹ thuật từ môn cricket vào việc ném lao vì giữa 2 môn có những điểm tương đồng”.

LINH SƠN