ASIAD 20: Cầu mây giải “cơn khát” vàng HCV cho Thể thao Việt Nam

Đội tuyển cầu mây Việt Nam đã xuất sắc giành chiến thắng áp đảo tại trận chung kết nội dung đôi nữ trước đối thủ Philippines.

Đội cầu mây nữ Việt Nam giành HCV nội dung đôi nữ. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Sáng sớm ngày 29-9 (theo giờ Việt Nam), cầu mây Việt Nam vào trận chung kết đôi nữ gặp đối thủ Philippines tại Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20).

Trước đó 1 ngày, Ban huấn luyện Đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam tập trung xem xét kỹ lưỡng băng hình kỹ thuật trận đấu bán kết của đội Philippines để có phương án chuyên môn cho trận chung kết.

Cặp tuyển thủ Nguyễn Thị Khánh Ly và Nguyễn Thị Thu Trang ra sân thi đấu chính thức. Lê Thị Hồng Liên đảm trách vai trò dự bị chiến thuật.

Ván đầu khởi đi với những điểm số đầu tiên dành cho cầu thủ Philippines. Dù vậy, Khánh Ly và Thu Trang bình tĩnh lấy lại thế trận bằng sự tập trung phòng thủ.

Trong nhiều tình huống, Khánh Ly hoàn thành tốt các tình huống đỡ cầu phòng thủ, qua đó phối hợp tấn công trên lưới móc cầu ghi điểm lạnh lùng. Cô trở thành nỗi khiếp sợ cho cầu thủ Philippines do không thể khắc chế các pha tấn công mạnh mẽ để kết thúc với tỷ số 15/8.

Ván thứ 2, Việt Nam đã chơi tự tin, không mắc lỗi để tiếp tục thắng dễ dàng 15/4.

Cầu thủ Khánh Ly đã chơi xuất sắc tại trận chung kết. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Về tổng thể trình độ, cặp cầu thủ Khánh Ly, Thu Trang áp đảo hoàn toàn đội Philippines, do đó chiến thắng chung cuộc 2-0 là xứng đáng.

Đội tuyển cầu mây Việt Nam đã giành HCV như dự kiến. Đây cũng là HCV thứ 2 của Đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 20, sau HCV cách đây một tuần của karate.

Ngay trên sân đấu sau trận chung kết, lãnh đạo Đoàn thể thao Việt Nam đã gặp mặt động viên và thưởng “nóng” 200 triệu đồng thành tích vô địch của Đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam nội dung đôi.

Niềm vui chiến thắng của Ban huấn luyện và cầu thủ. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Cầu mây Việt Nam tham dự ASIAD 20 với mục tiêu giành tối thiểu 1 HCV trong 2 nội dung nam, 2 nội dung nữ.

Ngay sau khi đội cầu mây nữ giành HCV đôi nữ tại ASIAD 20, Liên đoàn cầu mây Việt Nam đã gởi lời chúc mừng các cầu thủ. Lãnh đội cầu mây Việt Nam Lê Thanh Sơn cho biết: "Toàn đội đã tập trung chuẩn bị chuyên môn và kết quả HCV đôi nữ rất giá trị cho chúng tôi. Xin cám ơn người hâm mộ và lãnh đạo Thể thao Việt Nam đã cổ vũ động viên toàn đội!".

MINH CHIẾN