Tuyển thủ chủ lực cầu mây nữ Việt Nam tự tin tranh huy chương ASIAD 20

Đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam vừa kết thúc đợt tập huấn tại Thái Lan để chuẩn bị cho Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20).

9 tuyển thủ nữ của cầu mây Việt Nam vừa tham gia tập huấn Thái Lan. Ảnh: THÁI XUÂN

Toàn bộ đội hình tham dự ASIAD 20 của Đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam khép lại đợt tập huấn ở Thái Lan. Lúc này, toàn đội tiếp tục tập duy trì tại Trung tâm đào tạo vận động viên cấp cao Quốc gia lúc này để sang Nhật Bản vào ngày 18-9.

“Về cơ bản, 2 tuần tập huấn tại Thái Lan vừa qua tiếp tục là sự chuẩn bị cần thiết cho toàn đội. Chúng tôi rèn luyện kỹ lưỡng về chuyên môn cho từng phương án chiến thuật, giúp cầu thủ đạt được sự tự tin chuẩn bước vào thi đấu ASIAD 20”, HLV trưởng Trần Thị Vui cho biết.

Chương trình tập huấn Thái Lan trong giai đoạn sát ngày tranh tài ASIAD 20 được Ban huấn luyện Đội tuyển cầu mây Việt Nam tính toán là cuộc kiểm tra quan trọng cuối cùng. Đội có nhiệm vụ tranh HCV tại ASIAD 20, như đã từng vô địch nội dung đồng đội 4 người nữ ở ASIAD 19.

Vì vậy, Ban huấn luyện không cho phép đội hình mắc sai sót trong quá trình thi đấu tại Nhật Bản sắp tới.

“Chúng tôi vẫn giữ nguyên đội hình các cầu thủ từng thành danh tại ASIAD 19, tiếp tục tham dự ASIAD 20. Họ đã trải qua một số nhiệm vụ quốc tế, đặc biệt là Giải vô địch thế giới 2026 làm tiền đề chuẩn bị ASIAD 20. Tất cả đều tự tin thi đấu tại Nhật Bản lần này”, HLV Trần Thị Vui chia sẻ thêm.

Cầu thủ cầu mây nữ Việt Nam tự tin bước vào hành trình thi đấu tại Nhật Bản sắp tới. Ảnh: MINH CHIẾN

Môn cầu mây ASIAD 20 tổ chức thi đấu từ ngày 20-9 gồm 3 nội dung nam, 3 nội dung nữ. Cầu mây Việt Nam góp mặt ở 2 nội dung nam (đồng đội 4 người, đội tuyển – regu), 2 nội dung nữ (đồng đội 4 người, đôi).

Đội nữ Việt Nam vào Bảng A nội dung đồng đội 4 người cùng Philippines, Thái Lan, Ấn Độ. Bảng B có Indonesia, Malaysia, Lào, Nhật Bản.

Bảng A nội dung đôi nữ có Việt Nam, Malaysia, Myanmar, Lào. Bảng B gồm Philippines, Hàn Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản.

Trong khi đó, Đội nam Việt Nam vào Bảng A nội dung đồng đội 4 người cùng Myanmar, Ấn Độ, Lào. Bảng B gồm Indonesia, Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản.

Nội dung đội tuyển – regu nam có Bảng A gồm Thái Lan, Philippines, Nhật Bản; Bảng B gồm Malaysia, Việt Nam, Myanmar.

Danh sách cầu thủ cầu mây nữ Việt Nam tại ASIAD 20: Nguyễn Thị My, Trần Thị Ngọc Yến, Nguyễn Thị Yến, Nguyễn Thị Ngọc Huyền, Hoàng Thị Thu Thảo, Lê Ngọc Tuyết, Nguyễn Thị Khánh Ly, Nguyễn Thị Thu Trang, Lê Thị Hồng Liên (nữ) và Nguyễn Hoàng Lân, Nguyễn Văn Lý, Vương Minh Châu, Huỳnh Ngọc Sang, Cấn Văn Hoàng, Lê Minh Đức, Ngô Thanh Long, Lương Công Minh, Đầu Văn Hoàng, Nguyễn Văn Nhàn, Phạm Quốc Thịnh

MINH CHIẾN