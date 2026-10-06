Xạ thủ Thu Vinh, Quang Huy, Thùy Trang thi đấu giải quốc gia sau ASIAD 20

Các xạ thủ hàng đầu đội tuyển bắn súng Việt Nam sẽ trở lại thi đấu giải hệ thống quốc gia ngay khi vừa về nước sau ASIAD 20 ở Nhật Bản.

Trịnh Thu Vinh sẽ tiếp tục thi đấu ngay khi vừa về nước từ ASIAD 20. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Vừa trở về từ Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20), các xạ thủ Trịnh Thu Vinh, Phạm Quang Huy, Nguyễn Thùy Trang… trở lại tập luyện sẵn sàng tiếp tục tranh tài Giải vô địch tay súng xuất sắc quốc gia 2026 ở Hà Nội từ ngày 7 tới 14-10.

Trịnh Thu Vinh và Nguyễn Thùy Trang sẽ góp mặt trong các nội dung sở trường 10m súng ngắn hơi, 25m súng ngắn thể thao nữ trong khi Phạm Quang Huy dự kiến thi đấu 25m súng ngắn bắn nhanh, 25m súng ngắn thể thao, 50m súng ngắn nam…

ASIAD 20 là chương trình quốc tế gần nhất của Trịnh Thu Vinh. Cô không đạt huy chương cá nhân nhưng giành tấm HCĐ đồng đội 10m súng ngắn hơi nữ. Đồng đội Nguyễn Thùy Trang cũng có kết quả tương tự.

Phạm Quang Huy đã kết thúc ASIAD 20 mà không giành được huy chương. Kết quả cá nhân tốt nhất của xạ thủ tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản) là vị trí hạng 4 chung kết bài bắn 25m súng ngắn bắn nhanh.

Đáng chú ý, xạ thủ vừa dự ASIAD 20 là Hà Minh Thành đã không đăng thi dự Giải vô địch tay súng xuất sắc quốc gia 2026.

Chương trình thi đấu được các đơn vị đánh giá là cơ hội để nhóm xạ thủ hàng đầu tiếp tục chuẩn bị chuyên môn trước khi dự Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 tại TPHCM vào tháng 11.

MINH CHIẾN