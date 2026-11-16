Những nhà vô địch trở lại với khát vọng mới

Sau những cuộc tranh tài tại các đấu trường lớn như: Olympic, ASIAD, SEA Games, nhiều tuyển thủ hàng đầu của thể thao Việt Nam trở về khoác áo địa phương, đơn vị chủ quản, tham gia Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 đang diễn ra tại TPHCM.

Sự góp mặt của những tên tuổi lớn hứa hẹn nâng cao chất lượng chuyên môn, tạo nên những cuộc cạnh tranh hấp dẫn khi các nhà vô địch phải tiếp tục khẳng định đẳng cấp trước những đối thủ trong nước.

Sức hút từ những ngôi sao

Chỉ ít ngày sau khi giành HCB tại Giải vô địch Bắn súng thế giới 2026 ở Doha (Qatar), mang về một suất tham dự Olympic Los Angeles 2028 cho thể thao Việt Nam, Trịnh Thu Vinh tiếp tục hướng đến cuộc tranh tài mới trong màu áo đoàn thể thao Công an tại đại hội lần này.

Từng xếp thứ 4 Olympic Paris 2024 và giành nhiều HCV SEA Games, Trịnh Thu Vinh được kỳ vọng tiếp tục tạo dấu ấn ở những nội dung sở trường. Môn bắn súng còn quy tụ Phạm Quang Huy, nhà vô địch ASIAD 19, cùng những gương mặt giàu kinh nghiệm như: Hà Minh Thành, Lê Thị Mộng Tuyền, Nguyễn Thùy Trang.

Xạ thủ Trịnh Thu Vinh vừa giành suất Olympic 2028 vào ngày 10-11-2026, tại Giải vô địch Bắn súng thế giới 2026 ở Doha (Qatar). Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ở môn điền kinh, Nguyễn Thị Oanh tiếp tục là tâm điểm. Chân chạy người Bắc Ninh từng giành 4 HCV tại Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2022 và nhiều lần khẳng định vị thế ở đấu trường khu vực. Tại đại hội lần này, cô hướng đến mục tiêu chinh phục 3 nội dung: 3.000m chướng ngại vật, 5.000m và 10.000m.

Trên sân cầu lông, Nguyễn Thùy Linh, tay vợt từng 2 lần dự Olympic, cũng được chờ đợi với mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch đơn nữ. Sự góp mặt của cô cùng Nguyễn Hải Đăng và nhiều tuyển thủ quốc gia hứa hẹn những cuộc tranh tài sôi động.

Ở môn xe đạp, Nguyễn Thị Thật tiếp tục là niềm hy vọng của An Giang. Từng giành nhiều HCV châu Á, SEA Games và tham dự Olympic Paris 2024, tay đua kỳ cựu vẫn đặt mục tiêu chinh phục những tấm huy chương. Cùng với các đồng đội Nguyễn Thị Thi, Nguyễn Thị Thu Mai, cô hứa hẹn tạo nên cuộc cạnh tranh quyết liệt ở nội dung xe đạp đường trường nữ, diễn ra tại Cần Giờ từ ngày 23 đến 29-11.

Thử thách cho những nhà vô địch

Danh tiếng quốc tế không bảo đảm chiến thắng ở đấu trường trong nước. Sau nhiều tháng tập huấn, thi đấu liên tục, không ít tuyển thủ phải tính toán việc phục hồi thể lực, điều chỉnh điểm rơi phong độ.

Trong khi đó, các đối thủ trẻ có lợi thế về sự sung sức, khát vọng khẳng định bản thân và quá trình chuẩn bị tập trung cho đại hội. Môn cầu lông đã cho thấy sự cạnh tranh giữa các thế hệ.

Tại Giải các Tay vợt xuất sắc quốc gia 2026, cặp đôi trẻ Bùi Bích Phương - Vũ Thị Chinh từng vượt qua Phạm Thị Khánh - Phạm Thị Diệu Ly ở nội dung đôi nữ. Kết quả này phản ánh các VĐV trẻ đang từng bước thu hẹp khoảng cách với những gương mặt giàu kinh nghiệm, sẵn sàng tạo bất ngờ trước các đối thủ được đánh giá cao hơn.

Những cuộc đối đầu như vậy còn mang ý nghĩa quan trọng đối với quá trình phát triển lực lượng của thể thao Việt Nam. Các VĐV trẻ có cơ hội thử sức với những tuyển thủ từng trải qua môi trường thi đấu quốc tế, qua đó tích lũy kinh nghiệm và nhận diện khoảng cách chuyên môn.

Ngược lại, các ngôi sao cũng phải nỗ lực duy trì phong độ, bản lĩnh để bảo vệ vị thế của mình. Vì vậy, bên cạnh cuộc đua huy chương, Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 còn là dịp để giới chuyên môn đánh giá thực lực của các tuyển thủ hàng đầu và nhận diện những gương mặt có khả năng kế thừa.

Sức hấp dẫn của đại hội cũng nằm ở đó, khi những nhà vô địch phải tiếp tục chứng tỏ đẳng cấp, còn lớp trẻ có cơ hội khẳng định mình.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 quy tụ 36 đoàn, tranh tài ở 48 môn với 973 nội dung, diễn ra từ ngày 14-11 đến 12-12. Trong gần 1 tháng thi đấu, những gương mặt từng làm rạng danh thể thao Việt Nam được kỳ vọng tiếp tục tỏa sáng. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của những nhân tố mới đủ sức thách thức các nhà vô địch cũng là điều đáng chờ đợi.

ĐỖ HOÀNG