Tuyển thủ Lâm Quang Nhật tiếp tục thi đấu môn triathlon tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 với mục tiêu giành HCV cho chủ nhà TPHCM.

Lâm Quang Nhật từng đạt thành tích HCV cá nhân triathlon tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Theo tìm hiểu của SGGP, Lâm Quang Nhật sẽ song hành 2 nhiệm vụ quan trọng tại Đại hội lần này là HLV kiêm VĐV thi đấu.

4 năm trước, Lâm Quang Nhật xuất sắc giành HCV cá nhân triathlon (bơi, đạp xe, chạy bộ) nam tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022. Do vậy, HLV kiêm VĐV này vẫn là ứng cử viên hàng đầu được dự báo nhiều cơ hội bảo vệ HCV tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

Đây là lần thứ 2, môn triathlon được đưa vào chương trình chính thức tại Đại hội thể thao toàn quốc.

Với Đại hội lần này, môn triathlon quy định nghiêm ngặt VĐV tham dự phải từ 15 tuổi trở lên (sinh năm 2011 trở về trước).

Ngoài ra, mỗi đơn vị không cử quá 2 VĐV/nội dung thi đấu hoặc không quá 2 đội tiếp sức/nội dung thi đấu. Riêng ở nội dung tiếp sức (mỗi đội tiếp sức được cử không quá 1 VĐV dự bị ở mỗi giới tính).

Ban tổ chức triathlon Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 áp dụng luật thi đấu hiện hành của Liên đoàn triathlon thế giới (World Triathlon). Theo đó, tại tiếp sức hỗn hợp, việc sắp xếp thứ tự chạy tuân theo quy định nữ – nam – nữ – nam. Xe đạp phải là xe đạp đường trường (road bike), không được sử dụng tay nghỉ, không được phép núp gió.

Kết thúc Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022, đội TPHCM đã đứng nhất triathlon với 3 HCV, 3 HCB, 2 HCĐ. Mục tiêu của đội TPHCM là tiếp tục giữ vững thành tích dẫn đầu trên sân nhà tại Đại hội năm nay.

Lâm Quang Nhật đã thi đấu thành công năm 2022. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG Môn triathlon Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 diễn ra từ ngày 29-11 tới 5-12 ở Phường Nam Thắng (TPHCM) với 13 nội dung gồm: Triathlon sprint cá nhân nam, nữ (bơi 750m - đạp xe 20km - chạy bộ 5km); Duathlon sprint cá nhân nam, nữ (chạy bộ 5km - đạp xe 20km - chạy bộ 2,5km); Aquathlon sprint cá nhân nam, nữ (bơi 500m - chạy bộ 2,5km); Duathlon tiếp sức 3 nam, 3 nữ: 3x (chạy bộ 2km - đạp xe 8km - chạy bộ 1km); Aquathlon tiếp sức 3 nam, 3 nữ: 3x (bơi 500m - chạy bộ 2,5km); Triathlon tiếp sức hỗn hợp nam nữ: 4x (bơi 300m - đạp xe 8km - chạy bộ 2km); Duathlon tiếp sức hỗn hợp nam nữ: 4x (chạy bộ 2km - đạp xe 8km - chạy bộ 1km); Aquathlon tiếp sức hỗn hợp nam nữ: 4x (bơi 500m - chạy bộ 2,5km).

MINH CHIẾN