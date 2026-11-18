Những tấm HCV đầu tiên đã đến, tạo đà thuận lợi để đội tuyển judo TPHCM tiếp tục hiện thực hóa mục tiêu giữ vững vị thế dẫn đầu tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần X - 2026.

Đội tuyển judo TPHCM đặt mục tiêu nhất toàn đoàn tại Đại hội thể thao toàn quốc 2026. Ảnh: Nhà tập luyện Phú Thọ

Môn judo tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần X - 2026 khởi tranh từ ngày 15 đến 20-11 tại phường Tam Thắng (TPHCM), quy tụ 304 vận động viên đến từ 16 tỉnh, thành, ngành. Là một trong những môn thể thao Olympic trọng điểm được tổ chức trước lễ khai mạc đại hội, giải đấu đã mang đến những cuộc cạnh tranh quyết liệt ở 32 bộ huy chương.

Trong bối cảnh đã đứng đầu suốt 3 kỳ đại hội toàn quốc liên tiếp, tuyển judo TPHCM tiếp tục được kỳ vọng duy trì vị thế số một. Sở hữu lực lượng 30 tuyển thủ với sự kết hợp hài hòa giữa các gương mặt dày dạn kinh nghiệm và lớp vận động viên trẻ đầy triển vọng như Lê Anh Tài, Nguyễn Châu Hoàng Lân, Nguyễn Hải Bá, Cao Minh Thái, Phan Gia Tùng,... đội chủ nhà được đánh giá là ứng viên sáng giá nhất cho ngôi đầu toàn đoàn năm nay.

Tuy nhiên, hành trình bảo vệ vị trí dẫn đầu không hề dễ dàng khi nhiều đơn vị đã tăng cường đầu tư cho judo trong những năm gần đây. Điều đó khiến cuộc đua huy chương trở nên hấp dẫn và khó đoán hơn.

Phải đến ngày thi đấu thứ hai (16-11), judo TPHCM mới có tấm HCV đầu tiên do công của Phan Ngọc Dũng ở hạng -73kg nam. Thành tích này không chỉ giúp đội chủ nhà giải tỏa áp lực mà còn tạo đà tâm lý thuận lợi cho các tuyển thủ ở những nội dung tiếp theo. Những ngày sau đó, TPHCM tiếp tục khẳng định sức mạnh khi giành thêm 4 HCV ở các hạng cân -81kg, -90kg, -100kg và +100kg nam.

Trong số những gương mặt nổi bật, Nguyễn Hải Bá đã để lại dấu ấn bằng tấm HCV hạng -90kg nam. Sau chiến thắng, Hải Bá chia sẻ: “Tôi vui khi đã hoàn thành chỉ tiêu mà ban huấn luyện đề ra, mang thành tích về cho đơn vị TPHCM”. Lời chia sẻ giản dị nhưng thể hiện rõ quyết tâm và tinh thần trách nhiệm của các tuyển thủ thành phố.

NGUYỄN ANH