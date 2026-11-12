Đại hội Thể thao toàn quốc 2026: Nâng chất thể thao thành tích cao

Ngày 12 -11, tại Trung tâm báo chí - Tòa nhà VOH (phường Sài Gòn), Ban tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần X-2026 đã tổ chức họp báo thông tin hoạt động ngày hội thể thao lớn nhất cả nước.

Đại diện Ban tổ chức thông tin về các hoạt động tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026. Ảnh: THANH TÙNG

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - 2026 sẽ diễn ra từ ngày 14-11 đến 12-12 với địa phương đăng cai chính là TPHCM, quy tụ 36 đoàn, khoảng 12.000 cán bộ, HLV, VĐV và 2.000 trọng tài. Bên cạnh lực lượng chuyên môn, đại hội dự kiến đón khoảng 200.000 lượt đại biểu, khách mời, cổ động viên và du khách đến theo dõi, cổ vũ các hoạt động thi đấu. Lễ khai mạc sẽ diễn ra vào ngày 21-11 tại Công viên Bờ sông Sài Gòn, trong khi đó lễ bế mạc vào ngày 12-12 tại Rạp Xiếc và Biểu diễn đa năng Phú Thọ.

Theo Ban tổ chức, Đại hội được tổ chức trong bối cảnh ngành thể dục thể thao (TDTT) tập trung triển khai Chiến lược phát triển TDTT Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Vì vậy, sự kiện góp phần cụ thể hóa các chủ trương phát triển thể TDTT, nâng cao chất lượng thể thao thành tích cao, hướng tới xây dựng nền thể thao Việt Nam phát triển bền vững, chuyên nghiệp, hiện đại và hội nhập quốc tế.

Muay là một trong những môn đã hoàn thành chương trình thi đấu trước ngày khai mạc đại hội. Ảnh: THANH TÙNG

Phát biểu tại họp báo, ông Nguyễn Hồng Minh, Phó Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam nhấn mạnh, đại hội được tổ chức trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và đẩy mạnh đổi mới phương thức quản lý, phát triển TDTT.

Theo lãnh đạo ngành thể thao Việt Nam, kết quả đại hội sẽ là cơ sở quan trọng để ngành rà soát, cơ cấu lại hệ thống đào tạo VĐV, xác định các môn thể thao trọng điểm, xây dựng lực lượng kế cận và điều chỉnh kế hoạch đầu tư giai đoạn 2027–2030, hướng tới Olympic Los Angeles 2028, ASIAD 2030 và các đấu trường quốc tế tiếp theo.

“Đại hội là dịp phát hiện những nhân tố mới, nhất là VĐV trẻ có tố chất, tiềm năng phát triển và khả năng kế cận những tuyển thủ chủ lực. Ngoài ra, chúng tôi chuyển mạnh từ đánh giá thành tích theo số lượng huy chương sang đánh giá chất lượng chuyên môn, trình độ và khả năng cạnh tranh quốc tế. Đại hội phải góp phần tạo nền tảng cho sự chuyển đổi đó, để thể thao Việt Nam không chỉ duy trì vị thế ở khu vực Đông Nam Á mà từng bước nâng cao thành tích tại ASIAD và Olympic”, ông Nguyễn Hồng Minh chia sẻ.

Một trong những nội dung được Ban tổ chức đặc biệt quan tâm là công tác trọng tài nhằm bảo đảm tính công bằng, minh bạch và nâng cao uy tín của đại hội. Đội ngũ trọng tài, giám sát chuyên môn đã được lựa chọn dựa trên năng lực, kinh nghiệm và yêu cầu đặc thù của từng môn thi đấu.

Ông Nguyễn Hồng Minh cho biết thêm: “Ban tổ chức sẽ tăng cường tập huấn cho các trọng tài, cập nhật luật thi đấu, thống nhất phương pháp điều hành, chấm điểm và xử lý tình huống. Đồng thời, chúng tôi đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, thiết bị điện tử, hệ thống ghi hình trong điều hành và giám sát các nội dung thi đấu. Đây là giải pháp quan trọng để hạn chế sai sót và nâng cao độ chính xác của kết quả”.

Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Nguyễn Nam Nhân chia sẻ về công tác chuẩn bị cơ sở vật chất tại TPHCM. Ảnh: NHƯ HUY

Về công tác chuẩn bị cơ sở vật chất từ địa phương đăng cai, ông Nguyễn Nam Nhân, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM chia sẻ, thành phố đã tập trung rà soát, sửa chữa và nâng cấp hệ thống sân bãi, nhà thi đấu cũng như trang thiết bị chuyên môn. Công tác chuẩn bị được triển khai đồng bộ, bảo đảm các tiêu chuẩn kỹ thuật, an ninh, an toàn, y tế và hậu cần phục vụ HLV, VĐV.

Theo ông Nam Nhân, quan điểm xuyên suốt là ưu tiên cải tạo và khai thác hiệu quả các công trình hiện có, tránh đầu tư dàn trải, lãng phí nguồn lực. “Chúng tôi không đầu tư cơ sở vật chất chỉ để phục vụ một kỳ đại hội mà hướng đến các thiết chế thể thao có giá trị sử dụng lâu dài, vừa phục vụ thể thao thành tích cao, vừa đáp ứng nhu cầu tập luyện của người dân”, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM nói.

Trong khi đó, công tác lưu trú và hậu cần cũng được chuẩn bị kỹ lưỡng. Ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó Giám đốc Sở Du lịch TPHCM thông tin, hiện có khoảng 40 cơ sở lưu trú trên địa bàn thành phố đăng ký các chương trình ưu đãi, hỗ trợ giá phòng cùng các dịch vụ đi kèm phục vụ đại hội. Thành phố cũng đã xây dựng phương án đưa đón các đoàn VĐV, đồng thời vận động các hãng xe công nghệ tham gia hỗ trợ di chuyển với mức giảm giá từ 25-30% khi sử dụng mã khuyến mại dành riêng cho đại hội.

Bên cạnh đó, khoảng 40 chương trình tham quan, trải nghiệm văn hóa, ẩm thực cũng được các doanh nghiệp lữ hành xây dựng nhằm giới thiệu hình ảnh TPHCM đến các đoàn thể thao trên cả nước.

Đại diện cơ quan truyền thông đặt câu hỏi với Ban tổ chức đại hội. Ảnh: NHƯ HUY

Với sự chuẩn bị toàn diện từ chuyên môn, cơ sở vật chất đến hậu cần, Đại hội Thể thao toàn quốc lần X - 2026 được kỳ vọng sẽ trở thành dấu mốc quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng thể thao thành tích cao Việt Nam và tạo nền tảng cho những bước phát triển bền vững trong tương lai.

48 môn thể thao thuộc chương trình thi đấu Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 được chia thành 3 nhóm: - Nhóm môn Olympic (22 môn): điền kinh, thể thao dưới nước (bơi, nhảy cầu), thể dục dụng cụ, đua thuyền (rowing, canoeing/kayak, sailing, thuyền truyền thống), bóng đá, vật, bắn súng, bắn cung, cử tạ, judo, taekwondo, boxing, đấu kiếm, cầu lông, quần vợt, bóng chuyền, bóng rổ, bóng ném, xe đạp, bóng bàn, golf và triathlon (ba môn phối hợp) - Nhóm môn ASIAD (7 môn): karate, wushu, cầu mây, kurash, jujitsu, roller và thể thao điện tử (Esports) - Nhóm môn SEA Games và Thể thao dân tộc (19 môn): pencak silat, thể hình, muay, bi sắt, Kickboxing, bowling, cờ (cờ Vua, cờ tướng, cờ vây), billiards & snooker, khiêu vũ thể thao, aerobic, Vovinam, lặn, võ cổ truyền, đá cầu, đẩy gậy, kéo co, pickleball, Lân-Sư-Rồng và võ thuật tổng hợp (MMA).

NGUYỄN ANH