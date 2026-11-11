Bệ phóng cho tài năng thể thao Việt Nam vươn xa

Ngày 11-11, Sở VH-TT TPHCM phối hợp Báo Điện tử Tuổi Trẻ tổ chức tọa đàm “Đại hội Thể thao toàn quốc: Bệ phóng cho những ngôi sao Việt Nam tương lai”, thu hút sự tham gia của nhiều nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học,... trong lĩnh vực thể thao.

Các khách mời lắng nghe tham luận và tham gia buổi thảo luận tại tọa đàm. Ảnh: BTC

Phát biểu khai mạc, Nhà báo Nguyễn Hoàng Nguyên, Phó Tổng Biên tập Báo Điện tử Tuổi Trẻ chia sẻ, tọa đàm là dịp để cùng nhìn lại vai trò của Đại hội Thể thao toàn quốc trong hệ sinh thái phát triển thể thao thành tích cao, đồng thời tìm kiếm những giải pháp đột phá góp phần giúp các vận động viên (VĐV) tiếp tục vươn xa trên đấu trường khu vực và thế giới.

Tại tọa đàm, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Nguyễn Nam Nhân cho rằng, khi nhắc đến Đại hội, nhiều người thường quan tâm địa phương nào dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương. Tuy nhiên, những tấm huy chương chỉ phản ánh phần nổi của cả một quá trình đầu tư dài hơi.

Ông Nguyễn Nam Nhân - Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM trình bày tham luận tại buổi tọa đàm. Ảnh: BTC

“Tài năng không tự nhiên xuất hiện sau một cuộc thi đấu. Đằng sau mỗi VĐV là nhiều năm tuyển chọn, huấn luyện, sự hy sinh của gia đình và nguồn lực đầu tư của địa phương”, ông Nam Nhân nói.

Dẫn chứng từ Đại hội năm 2022, ông Nhân nhắc đến những cái tên nổi bật như Trần Thị Nhi Yến giành HCV 100m nữ khi mới 17 tuổi, Lê Thị Tuyết vô địch marathon nữ ở tuổi 18, hay Nguyễn Thị Oanh tiếp tục khẳng định đẳng cấp bằng 4 tấm HCV. Đây là những minh chứng rõ nét cho 3 giá trị cốt lõi của đại hội: phát hiện nhân tố mới, tạo cơ hội bứt phá và kiểm chứng trình độ đỉnh cao. Tuy nhiên, từ nhà vô địch quốc gia đến đẳng cấp quốc tế vẫn là khoảng cách rất lớn.

Cũng tại toạ đàm, nhiều ý kiến cho rằng, để thu hẹp khoảng cách với đấu trường châu lục và thế giới, thể thao Việt Nam cần thay đổi tư duy từ tuyển chọn VĐV giỏi ở một thời điểm sang quản lý toàn bộ hành trình phát triển của tài năng. Bên cạnh chuyên môn, các yếu tố như khoa học huấn luyện, dinh dưỡng, tâm lý, phục hồi, y học thể thao... cần được đầu tư đồng bộ.

Ở góc độ khác, ông Mai Bá Hùng, Ủy viên Ủy ban Olympic Việt Nam cho rằng, cơ sở vật chất vẫn là một trong những yếu tố quan trọng. Theo ông, nhiều địa phương hiện nay thiếu sân bãi, nhà tập luyện và điều kiện hoạt động ổn định, khiến việc phát hiện, đào tạo tài năng gặp không ít khó khăn. Chỉ khi có nơi tập luyện, thi đấu bài bản và duy trì được hoạt động lâu dài thì mới có thể nuôi dưỡng được những tài năng thể thao tương lai.

Cựu tuyển thủ Lê Công Vinh đóng góp ý kiến tại toạ đàm. Ảnh: BTC

Trong khi đó, cựu tiền đạo Lê Công Vinh nhấn mạnh về yếu tố con người và chính sách đãi ngộ. Theo anh, Việt Nam không thiếu tài năng, cũng không thiếu những người trẻ muốn theo đuổi con đường thể thao chuyên nghiệp. Điều họ cần là sự bảo đảm về đời sống để toàn tâm phát triển sự nghiệp.

"VĐV vẫn cần phải có kinh tế ổn định mới phát triển bứt phá được”, Công Vinh bày tỏ, đồng thời cho rằng cần có cơ chế hỗ trợ tốt hơn cho VĐV và HLV, những người trực tiếp tạo nên thành tích cho thể thao nước nhà.

Đông đảo chuyên gia, nhà quản lý, nhà khoa học, HLV, cựu VĐV... tham gia thảo luận tại toạ đàm. Ảnh: BTC

Tại sự kiện, nhiều chuyên gia cũng trao đổi thêm về vai trò của Đại hội trong việc tìm kiếm, tạo điều kiện để VĐV trẻ khẳng định năng lực cùng những cơ chế về đầu tư, tập huấn, thi đấu và chính sách đãi ngộ cần thiết để duy trì sức bật cho VĐV sau đại hội. Qua đó, hướng đến việc xây dựng lộ trình phát triển từ cấp đại hội đến đội tuyển quốc gia và các đấu trường quốc tế.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức đã phát động giải đi bộ trực tuyến “100 triệu bước chân vì một Việt Nam khỏe mạnh”, góp phần lan tỏa thông điệp “Thể thao cho mọi người” của Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. Đồng thời, khuyến khích người dân tích cực rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao ý thức chăm sóc sức khỏe, xây dựng lối sống năng động và lành mạnh.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - 2026 sẽ diễn ra từ ngày 14-11 đến 12-12, quy tụ khoảng 12.000 cán bộ, huấn luyện viên và vận động viên của 36 đoàn thể thao trên cả nước. Các đoàn sẽ tranh tài ở 48 môn thi đấu với 973 nội dung.

NGUYỄN ANH