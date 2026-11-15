Nhịp đập thể thao hòa vào đô thị

Không chỉ gói gọn trong các nhà thi đấu, Đại hội Thể thao toàn quốc lần X - 2026 đang hiện diện sinh động, rực rỡ sắc màu trên từng góc phố, tuyến đường, địa điểm sinh hoạt cộng đồng... tại TPHCM, kéo thể thao đỉnh cao đến gần hơn với nhịp sống người dân.

TPHCM bừng sáng sắc màu Đại hội thể thao toàn quốc

Những ngày tháng 11, dọc những trục đường lớn như: Tôn Đức Thắng, Nguyễn Huệ, Đồng Khởi (phường Sài Gòn), Điện Biên Phủ (phường Gia Định)... và nhiều tuyến đường dẫn vào nhà thi đấu, trung tâm thể thao tại TPHCM, đâu đâu cũng bắt gặp hình ảnh linh vật, cờ phướn, pano, hệ thống màn hình LED rực sáng tuyên truyền về Đại hội Thể thao toàn quốc 2026. Sự kiện quy tụ hơn 12.000 cán bộ, HLV, VĐV của 36 đoàn, tranh tài ở 48 môn thi đấu (973 nội dung) đang tạo nên một bầu không khí lễ hội sôi nổi.

Lễ khai mạc môn vovinam diễn ra sáng 14-11 tại Nhà thi đấu Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Chánh Hưng (TPHCM) thu hút đông đảo khán giả đến tham dự. Ảnh: THƯ NGUYỄN

Sau 20 năm trở lại đăng cai, TPHCM chọn cách đưa đại hội hòa vào nhịp sống thường nhật của cộng đồng thay vì chỉ gói gọn trong các nhà thi đấu.

Trao đổi cùng phóng viên Báo SGGP, ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM, chia sẻ, công tác tuyên truyền được triển khai theo lộ trình tăng dần cường độ, phấn đấu đạt 100% công suất trong tuần cao điểm trước đại hội.

Nhiều video clip, nội dung quảng bá dự kiến được trình chiếu đồng loạt trên hơn 11.000 màn hình tại sân bay, siêu thị và các khu vực công cộng. Tần suất tuyên truyền trực quan bằng pano, băng rôn cũng được tăng gấp đôi tại các xã, phường có địa điểm thi đấu.

Sự lan tỏa ấy nhanh chóng chạm đến nhịp sống thường nhật của người dân. Ghé Nhà thi đấu phường Tân Thuận xem các trận khởi tranh sớm môn karate, anh Nguyễn Hoàng Lâm (ngụ phường Tân Thuận) hào hứng: “Thấy băng rôn treo khắp phường nên tôi vào xem thử, không ngờ không khí lại sôi nổi và hấp dẫn đến thế. Biết địa phương sắp tổ chức thêm võ cổ truyền và aerobic, cả gia đình tôi đã lên kế hoạch đi cổ vũ tiếp và tìm lịch thi đấu ở các phường khác để xem thêm nhiều môn nữa”.

Ngày 14-11, môn vovinam trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 chính thức khai mạc tại Nhà thi đấu Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Chánh Hưng (TPHCM), mở màn cho những cuộc tranh tài hấp dẫn của một trong những môn võ mang đậm bản sắc Việt Nam.

Sức bật mới từ những môn hiện đại

Sắc màu rực rỡ của Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 còn mang sức sống mới từ sự đổi mới mạnh mẽ về chuyên môn. Lần đầu tiên, những bộ môn mang hơi thở hiện đại như: pickleball, roller sports hay esports được đưa vào hệ thống tranh huy chương chính thức.

Các vận động viên tranh tài Muay Đại hội thể thao toàn quốc 2026 tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Đông Hòa, TPHCM. Ảnh: THƯ NGUYỄN

Sự góp mặt này cho thấy bước chuyển mình linh hoạt của thể thao Việt Nam, bắt nhịp xu hướng và nhu cầu vận động ngày càng đa dạng của xã hội. Nếu pickleball dễ dàng kết nối phong trào cộng đồng, esports mở ra không gian gắn với công nghệ số thì roller sports lại chinh phục khán giả trẻ bằng tốc độ và kỹ thuật điêu luyện.

Tại sân vận động Gia Định (phường Bình Thạnh), những tuyển thủ roller sports TPHCM đang bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng. Sau những thành tích nổi bật như 17 HCV tại Giải vô địch xuất sắc quốc gia 2026, 16 HCV tại Giải trẻ quốc gia 2026, đội tuyển thành phố tự tin hướng tới mục tiêu nhất toàn đoàn ở đại hội cuối năm. Hai nội dung thế mạnh của đội là nghệ thuật và tốc độ.

HLV Mai Hoài Phương (đội tuyển roller sports TPHCM) thông tin: “Việc roller sports lần đầu được đưa vào thi đấu chính thức tại đại hội là niềm tự hào, ghi nhận xứng đáng cho hành trình dài bền bỉ của những người theo đuổi bộ môn này”.

VĐV Nguyễn Nhựt Linh, thành viên của đội, cũng đang dồn toàn bộ tâm sức tập luyện. “Được thi đấu ngay trên sân nhà ở kỳ đại hội lớn nhất cả nước là cơ hội quý giá để tôi khẳng định bản thân. Dù có chút hồi hộp, tôi quyết tâm đạt phong độ tốt nhất để mang vinh quang về cho thành phố”, Nhựt Linh bộc bạch.

Nhằm tạo thuận lợi cho việc di chuyển của các đoàn thể thao và lực lượng phục vụ đại hội , Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM đã có văn bản thông tin về việc sử dụng xe buýt, metro. Đối với xe buýt, hành khách sử dụng các tuyến thuộc danh mục hỗ trợ được miễn 100% giá vé đến hết ngày 31-12. Đối với tuyến metro số 1, hành khách mang theo thẻ đại hội để nhận diện và thực hiện theo hướng dẫn của nhân viên kiểm soát vé tại nhà ga.

NGUYỄN ANH