Bên cạnh cuộc cạnh tranh thành tích tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X-2026, chính sách đãi ngộ dành cho các nhà vô địch cũng nhận được sự quan tâm. Nhiều địa phương đã áp dụng chế độ hỗ trợ hàng tháng, giúp VĐV ổn định cuộc sống và yên tâm theo đuổi sự nghiệp.

VĐV được chế độ hỗ trợ kết quả thi đấu Đại hội thể thao toàn quốc sẽ giúp ổn định hơn về cuộc sống. Ảnh: MINH CHIẾN

Mỗi địa phương một mức hỗ trợ

Từ năm 2023, Hà Nội đã áp dụng chính sách thu hút, đãi ngộ đặc thù dành cho HLV, VĐV thành tích cao. Theo đó, VĐV giành HCV Đại hội Thể thao toàn quốc được hỗ trợ 7 triệu đồng/tháng trong một chu kỳ 4 năm, ngoài khoản thưởng huy chương theo quy định.

Tháng 7-2026, HĐND tỉnh Quảng Ninh thông qua chính sách hỗ trợ HLV, VĐV giai đoạn 2026-2031. Trong đó, nhà vô địch Đại hội Thể thao toàn quốc được nhận 10 triệu đồng/tháng trong 4 năm.

Đà Nẵng áp dụng mức hỗ trợ cao hơn, 15 triệu đồng/người/tháng, nhưng thời gian hưởng chỉ kéo dài một năm. Trong khi đó, Ninh Bình hỗ trợ 5,5 triệu đồng/tháng trong 4 năm. Tại TPHCM, UBND thành phố dự kiến xem xét đề xuất hỗ trợ VĐV giành HCV Đại hội với mức 5 triệu đồng/người/tháng trong một chu kỳ 4 năm.

Đoàn thể thao TPHCM tập trung thi đấu Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 giành kết quả cao nhất. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Sự khác biệt giữa các địa phương nằm ở cả mức tiền lẫn thời gian hưởng. Nếu chính sách kéo dài trọn chu kỳ Đại hội, VĐV sẽ có nguồn hỗ trợ ổn định hơn để duy trì tập luyện, thay vì chỉ nhận thưởng một lần sau khi đạt thành tích.

Để VĐV yên tâm theo đuổi sự nghiệp

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 quy tụ HLV, VĐV của 34 tỉnh, thành và hai ngành Quân đội, Công an Nhân dân, tranh tài ở 48 môn với 63 phân môn. Đây là dịp đánh giá thành tích, chất lượng đào tạo và hiệu quả đầu tư thể thao của từng đơn vị sau chu kỳ 4 năm.

Qua 9 kỳ Đại hội từ năm 1985 đến 2022, trình độ chuyên môn và mức độ cạnh tranh ngày càng được nâng cao. Cùng với đó, chính sách khen thưởng, đãi ngộ cũng có những điều chỉnh nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế của người làm thể thao.

Đại diện Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội cho biết, các chính sách đặc thù hướng đến việc ổn định đời sống, ghi nhận đóng góp của HLV, VĐV, đồng thời giúp địa phương thu hút và giữ chân tài năng.

Chuyên gia Nguyễn Hồng Minh, nguyên Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao 1 (Tổng cục TDTT), đánh giá cao những địa phương xây dựng chính sách hỗ trợ VĐV xuyên suốt chu kỳ 4 năm. Theo ông, nguồn thu nhập ổn định giúp người theo đuổi thể thao thành tích cao giảm bớt áp lực cuộc sống, từ đó tập trung tốt hơn cho chuyên môn.

Với các VĐV, tấm HCV là thành quả của nhiều năm khổ luyện, nhưng sự nghiệp không dừng lại sau một kỳ Đại hội. Bởi vậy, chính sách đãi ngộ dài hạn có ý nghĩa thiết thực, vừa ghi nhận thành tích đã đạt được, vừa tạo điều kiện để họ tiếp tục phấn đấu ở những giải đấu tiếp theo.

MINH CHIẾN