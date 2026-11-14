Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X-2026: Hứa hẹn đua tranh hấp dẫn

Ngày 14-11, Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 bước vào những cuộc tranh huy chương đầu tiên. Quy tụ 36 đoàn với gần 12.000 cán bộ, HLV, VĐV, ngày hội thể thao lớn nhất cả nước được dự báo sẽ chứng kiến cuộc cạnh tranh quyết liệt nhiều địa phương.

Chờ những cuộc soán ngôi

Sau đúng 20 năm kể từ lần đăng cai gần nhất vào năm 2006, TPHCM trở lại với vai trò địa phương đăng cai chính, trực tiếp tổ chức 44/48 môn thi đấu tại hệ thống cơ sở vật chất hiện hữu được nâng cấp, sửa chữa quy mô lớn như sân Thống Nhất, Nhà thi đấu Phú Thọ, CLB Bơi lặn Phú Thọ …

Kết thúc ngày 8-11, karate TPHCM giành 3 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ, xếp nhì toàn đoàn, sau Hà Nội.

﻿Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Bên cạnh TPHCM, 5 địa phương phối hợp tổ chức gồm Hà Nội, Hải Phòng, Đồng Nai, Đồng Tháp và Khánh Hòa đối với các môn thi đặc thù. Kỳ đại hội lần thứ X mang dấu ấn đặc biệt khi lần đầu tiên được tổ chức sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính.

Hà Nội tiếp tục bước vào đại hội với tư cách ứng cử viên số một cho vị trí nhất toàn đoàn sau 6 kỳ đứng đầu liên tiếp. Tại 2 kỳ đại hội gần nhất, thể thao Thủ đô đều thể hiện sức mạnh vượt trội khi thống trị vị trí dẫn đầu, với số HCV gần bằng 2 đoàn kế tiếp cộng lại.

Hà Nội duy trì ưu thế nhờ hệ thống tuyển thủ quốc gia ở hầu hết các môn trọng điểm Olympic như điền kinh, bơi, bắn súng, cử tạ và thể dục dụng cụ.

Đứng ở vị trí thứ nhì toàn đoàn tại kỳ đại hội năm 2022 với 128 HCV, thể thao TPHCM đã tăng thêm sức mạnh đáng kể sau khi có thêm lực lượng từ Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu trước đây. Việc đăng cai hầu hết các môn thi đấu cùng sự đầu tư bài bản cho các nội dung thế mạnh như thể thao dưới nước, xe đạp, võ thuật… tạo ra điểm tựa vững chắc cho đoàn TPHCM.

Bên cạnh đó, 2 đại diện của khối lực lượng vũ trang là Quân đội và Công an nhân dân khẳng định vị thế "đối trọng" đáng gờm. Đoàn thể thao Quân đội luôn vững vàng ở tốp 3 các kỳ đại hội dự kiến sẽ duy trì vị thế nhờ sở hữu lực lượng VĐV tinh nhuệ, kỷ luật cao ở các môn bắn súng, bơi lặn, võ thuật và điền kinh. Trong khi đó, thể thao Công an nhân dân vươn lên mạnh mẽ sau khi ra đời hiệp hội thể thao riêng của ngành, đặt mục tiêu lọt vào tốp 5 đại hội.

Ẩn số từ các địa phương

Điểm làm nên sức hấp dẫn đặc biệt cho đại hội năm 2026 chính là nhiều địa phương đang phát triển mạnh mẽ lĩnh vực thể thao. Thanh Hóa từng cán đích ở vị trí thứ 4 toàn đoàn tại kỳ đại hội trước với 40 HCV, sẽ chịu áp lực từ các đoàn Hải Phòng, An Giang, Đà Nẵng, Đồng Nai vốn có thêm sức mạnh sau khi sát nhập tỉnh thành.

Nếu Thanh Hóa có thế mạnh truyền thống ở các môn võ thuật (vovinam, pencak silat, taekwondo), cử tạ và điền kinh thì Hải Phòng khẳng định sức mạnh ở môn đua thuyền rowing/canoeing; An Giang duy trì thế mạnh ở xe đạp, võ thuật; Đồng Nai và Đà Nẵng tập trung tối đa nguồn lực vào các môn điền kinh, bơi lặn hay kickboxing.

Sau sáp nhập, nhiều địa phương có điều kiện tập trung nguồn lực, nâng cao chất lượng đào tạo và đầu tư cho các môn thế mạnh. Khoảng cách trình độ giữa các đoàn dần thu hẹp, hứa hẹn những cuộc đổi ngôi và bất ngờ trong cuộc đua huy chương.

Một số môn thể thao đã đồng loạt tranh tài sớm trước lễ khai mạc, bao gồm bóng bàn, muay, karate và 2 nội dung điền kinh. Phải đến tối 21-11, lễ khai mạc hoành tráng mới diễn ra tại Công viên Bờ sông Sài Gòn và lễ bế mạc vào ngày 12-12 tại Rạp Xiếc và Biểu diễn đa năng Phú Thọ.

YẾN PHƯƠNG