Bóng chuyền nam Quân đội quyết tâm bảo vệ HCV Đại hội

Các thành viên Đội tuyển bóng chuyền nam Quân đội trở lại tập luyện sau khi hoàn thành vòng 2 Giải vô địch quốc gia các CLB 2026 mới đây tại TPHCM.

Đội bóng chuyền nam Quân đội đang chuẩn bị chuyên môn với tinh thần cao nhất. Ảnh: MINH CHIẾN

HLV trưởng Trần Đình Tiền cùng đội tuyển bóng chuyền nam Quân đội đã trở lại tập luyện tại TPHCM, chuẩn bị cho Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Với khoảng 2 tuần trước khi môn bóng chuyền trong nhà khởi tranh ngày 27-11, toàn đội tập trung hoàn thiện chiến thuật, hướng đến mục tiêu bảo vệ HCV.

Tại Đại hội năm 2022, đội Quân đội dưới sự dẫn dắt của HLV Trần Đình Tiền đã vượt qua Khánh Hòa trong trận chung kết để đăng quang. Sau 4 năm, lực lượng các đội có nhiều thay đổi, khiến cuộc đua bảo vệ ngôi vô địch được dự báo không dễ dàng.

Đội Quân đội hội quân từ tháng 8, tham dự Giải bóng chuyền nam Quân đội các nước ASEAN mở rộng 2026 tại Hà Nội, tập huấn ở Thiên Tân (Trung Quốc) và thi đấu vòng 2 Giải vô địch quốc gia 2026 tại TPHCM. Những đợt cọ xát giúp đội hoàn thiện khả năng phối hợp, nâng cao thể lực và tâm lý thi đấu.

Lực lượng nòng cốt gồm Nguyễn Ngọc Thuân, Phạm Văn Hiệp, Đinh Văn Duy, Trần Duy Tuyến, Trương Thế Khải, Cao Đức Hoàng, Phạm Thanh Tùng, Thạch Quang Phú và Phan Công Đức. Đây cũng là những gương mặt góp công giúp đội vô địch Giải bóng chuyền Quân đội các nước ASEAN mở rộng 2026.

Ban huấn luyện và cầu thủ nam Quân đội luôn giữ tinh thần cao. Ảnh: MINH CHIẾN

HLV Trần Đình Tiền nhấn mạnh yêu cầu giữ kỷ luật, sự tập trung và chuẩn bị kỹ lưỡng trước những đối thủ đã tăng cường lực lượng. Chủ công Nguyễn Ngọc Thuân cũng khẳng định toàn đội quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ ngôi vô địch.

Dù được đánh giá là ứng viên hàng đầu, Quân đội sẽ phải cạnh tranh với 7 đội gồm Công an Nhân dân, Đà Nẵng, Hà Nội, Ninh Bình, Vĩnh Long, Khánh Hòa và chủ nhà TPHCM. Những bất ngờ từng xuất hiện tại các kỳ Đại hội trước cho thấy cuộc đua HCV năm nay vẫn rộng mở.

MINH CHIẾN