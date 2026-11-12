Việt Nam trước cơ hội đồng đăng cai Giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới

Việt Nam đang được tính tới là 1 trong 3 quốc gia sẽ trở thành đồng chủ nhà Giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới 2029 (FIVB World Cup 2029).

Khán giả Việt Nam có thể được cơ hội theo dõi các cầu thủ thi đấu Giải vô địch thế giới 2029 trên sân nhà. Ảnh: VFV

Theo thông tin của SGGP, phía Philippines vừa gửi văn bản đến Việt Nam, đề nghị tiến hành làm việc với đại diện Bộ VH-TT-DL và Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam về khả năng phối hợp tổ chức Giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới 2029.

Cuối năm 2025, Liên đoàn Bóng chuyền thế giới (FIVB) đã trao quyền đăng cai giải đấu cho Philippines. Đây là sân chơi danh giá dành cho các đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia, với 32 đội góp mặt tại vòng chung kết. Tuy nhiên, Philippines đang xúc tiến phương án phối hợp cùng Việt Nam và Indonesia để tổ chức giải.

Hiện mọi việc vẫn trong giai đoạn trao đổi, chưa có quyết định chính thức về quyền đồng đăng cai của Việt Nam. Nếu các bên đạt được thỏa thuận, ban tổ chức sẽ tính toán phân bổ các bảng đấu cùng những trận tứ kết, bán kết tại từng quốc gia. Riêng trận chung kết chắc chắn diễn ra ở Philippines.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam từng dự Giải vô địch thế giới 2025. Ảnh: VFV

Để hiện thực hóa khả năng đồng đăng cai, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam phải đáp ứng các yêu cầu về kinh phí tổ chức theo quy định của FIVB, đồng thời được Bộ VH-TT-DL chấp thuận. Quyết định cuối cùng chỉ được đưa ra sau khi các bên hoàn tất quá trình làm việc và thống nhất những điều kiện cần thiết.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam từng có suất dự Giải vô địch thế giới 2025 diễn ra tại Thái Lan và đứng hạng 31/32 đội. Vừa qua, đội không thi đấu thành công tại Giải vô địch châu Á 2026 và không đạt suất dự Giải vô địch thế giới 2027 tại Canada và Mỹ.

MINH CHIẾN