Đội bóng chuyền nữ Quảng Ninh sẵn sàng bước vào Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 với tâm lý thoải mái vì không đặt nặng chỉ tiêu thành tích.

Đội nữ Quảng Ninh (áo đỏ) thoải mái bước vào Đại hội năm nay. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đại diện Ban huấn luyện đội bóng chuyền nữ Quảng Ninh cho biết, toàn đội không đặt nặng áp lực thành tích tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Điều này giúp các VĐV giữ tâm lý thoải mái, tự tin thi đấu, nỗ lực thể hiện năng lực chuyên môn và hướng đến kết quả tốt nhất bằng chính thực lực của mình.

Sự chia sẻ đó có thể xem là khiêm tốn. 4 năm trước, đội nữ Quảng Ninh đã lọt vào bán kết tại Đại hội lần thứ IX-2022, sau đó đứng hạng 4 chung cuộc. Dù vậy, Ban huấn luyện đội nữ Quảng Ninh hiểu rõ thực lực VĐV của mình bởi lực lượng hiện chưa có những gương mặt nổi bật để giành thành tích tốt nhất.

Hiện tại, tình hình nhân sự của đội đã thay đổi khi nhiều trụ cột cùng cựu HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt đã rời đi. Đội nữ Quảng Ninh chỉ còn Nguyễn Lý Thụy Vi, Nguyễn Phương Thảo, Bùi Thị Mỹ Duyên, Vũ Thùy Linh, Nguyễn Thị Thiên Lý, Lê Anh Thư, Vũ Mai Ngân, Nguyễn Bảo Ngọc, Đỗ Hồng Phương, Lã Mỹ Hoa, Nguyễn Thị Minh Quyên… trong đội hình.

Toàn đội đã tập huấn tại phường Vũng Tàu (TPHCM) trước khi nhập cuộc dự Đại hội. Dù không đặt nặng vấn đề thành tích nhưng yêu cầu do HLV Lê Thị Hiền cùng Ban huấn luyện đặt ra là mỗi VĐV phải hiểu trách nhiệm, giữ sự tập trung và quyết tâm làm hết khả năng chuyên môn.

Ngoài nhiệm vụ tại Đại hội, đội nữ Quảng Ninh còn tiếp tục tham gia Vòng chung kết Giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2026 tại Thái Nguyên vào giữa tháng 12. Do vậy, các VĐV Quảng Ninh sẽ tận dụng cơ hội thi đấu tại Đại hội để tích lũy kinh nghiệm và ổn định chiến thuật nhằm tranh chấp kết quả ở Thái Nguyên sau đó.

Việc thiếu vắng chủ công Vi Thị Như Quỳnh sẽ khiến đội nữ Quảng Ninh gặp nhiều khó khăn. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Môn bóng chuyền nữ (trong nhà) tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 thu hút 8 đội nữ tham gia thi đấu gồm Hà Nội, Quân đội, Ninh Bình, Thanh Hóa, Tây Ninh, Quảng Ninh, Hưng Yên và TPHCM (chủ nhà). Sau cuộc họp chuyên môn, danh sách thi đấu chính thức của 8 đội mới được chốt.

Bóng chuyền (trong nhà) tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 diễn ra từ ngày 27-11 tới 11-12 tại Nhà thi đấu Rạch Miễu (TPHCM).

MINH CHIẾN