Quảng Ngãi và Đồng Nai tổ chức các giải bóng chuyền quốc gia 2027

Ngay sau khi Giải bóng chuyền vô địch quốc gia các CLB 2026 vừa khép lại, địa điểm và thời gian tổ chức vòng chung kết giải đấu năm 2027 sớm được xác định.

Ngay sau Giải vô địch quốc gia các CLB 2026, các đội bóng sẽ tham dự vòng 2, vòng chung kết năm 2027. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Cục TDTT Việt Nam và Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã xác định các đơn vị Quảng Ngãi, Thành phố Đồng Nai làm chủ nhà vòng 2 và vòng chung kết nam, nữ của mùa giải năm 2027.

Từ năm 2027, giải dự kiến trở lại với tên gọi Giải bóng chuyền vô địch quốc gia. Năm 2026, giải được đổi tên thành Giải bóng chuyền vô địch quốc gia các CLB để phù hợp với quy định chuyên môn của Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.

Theo kế hoạch, hai nội dung nam và nữ dự kiến tiếp tục thi đấu riêng biệt tại các địa điểm khác nhau: vòng 2 và vòng chung kết nữ năm 2026 diễn ra tại Quảng Ngãi từ ngày 10 đến 16-12; nội dung nam tổ chức tại Đồng Nai từ ngày 20 đến 26-12.

Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2027 vẫn quy tụ 8 đội nam, 8 đội nữ góp mặt. Hiện tại, giải đã xác định 7 đội nam (Biên Phòng MB, Công an TPHCM, Thể Công Tân Cảng, Ninh Bình, TPHCM, Đà Nẵng, Sanest Khánh Hòa) và 7 đội nữ (Binh chủng Thông tin, Hà Nội, VTV Bình Điền Long An, Hóa chất Đức Giang, Thanh Hóa, Ninh Bình, Ngân hàng Công Thương) sẽ tham dự.

Đội nam Biên Phòng MB và nữ Binh chủng Thông tin là đương kim vô địch bóng chuyền quốc gia.

Kết thúc năm 2026, đội nam Hà Nội và nữ Hưng Yên xuống hạng. Sau đó, vòng chung kết Giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2026 được tổ chức vào tháng 12 sắp tới sẽ chọn 1 đội nam, 1 đội nữ có thành tích xuất sắc nhất để thăng hạng dự Giải vô địch quốc gia 2027.

MINH CHIẾN