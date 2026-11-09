Biên Phòng MB lần thứ 3 liên tiếp vô địch quốc gia

Thầy trò HLV Trần Đình Tiền hoàn thành đúng mục tiêu đề ra là bảo vệ thành công ngôi vô địch tại mùa giải năm nay, sau trận chung kết 5 ván đầy kịch tính thắng chủ nhà Công an TPHCM.

Đội Biên Phòng MB lên ngôi vô địch quốc gia 2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trận chung kết bóng chuyền nam quốc gia 2026 giữa Biên Phòng MB và Công an TPHCM diễn ra hấp dẫn, kịch tính, thể hiện chất lượng chuyên môn của hai đội bóng hàng đầu Việt Nam.

Với lợi thế sân nhà, HLV Nguyễn Văn Hạnh tung ra đội hình mạnh gồm các chủ công Dương Văn Tiên, Morteza Sharifi, đối chuyền Phạm Quốc Dư cùng hai phụ công Thanh Hải, Việt Nhân. Đáng chú ý, chuyền hai kỳ cựu Giang Văn Đức được tin tưởng có mặt trong đội hình chính thay Trần Hoài Phương.

Phía đối diện, HLV Trần Đình Tiền giữ nguyên bộ khung quen thuộc của Biên Phòng MB với chuyền hai Đinh Văn Duy, hai chủ công Ngọc Thuân, Jakkrit Thanomnoi, đối chuyền Văn Hiệp cùng cặp phụ công Thế Khải, Duy Tuyến.

Cầu thủ 2 bên đã chơi quyết liệt trong từng ván đấu. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Hai đội sớm chơi ăn miếng trả miếng để giành điểm ngay ở ván thứ nhất. Bằng sự bình tĩnh trong các pha dứt điểm, Biên Phòng MB vượt lên thắng 25/22. Tuy vậy, các tay đập chủ nhà Công an TPHCM sốc lại tinh thần ở ván thứ 2 và ván thứ 3 để dẫn ngược đối thủ với điểm số lần lượt 25/20, 25/21. Sự lột xác này xuất phát từ việc HLV Nguyễn Văn Hanh nhanh nhạy xoay vòng ngoại binh Morteza Sharifi và Farhan Halim thi đấu trên sân.

Ván thứ 4, chủ công Ngọc Thuân cùng đồng đội Biên Phòng MB đã trở lại với sự hiệu quả vốn có, lấy lại thế cân bằng trước Công an TPHCM từ chiến thắng 25/22.

2 đội buộc phải thi đấu ván thứ 5 để quyết định kết quả chung cuộc và Biên Phòng MB xuất sắc giành chiến thắng với tỷ số 16/14.

Cầu thủ Biên Phòng MB ăn mừng chiến thắng sau trận chung kết. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Khép lại trận chung kết với thắng lợi 3-2, đội Biên Phòng đăng quang Giải vô địch quốc gia các CLB 2026. Họ không những bảo vệ thành công vị trí số 1 mà còn xuất sắc vô địch quốc gia trong 3 lần liên tiếp (năm 2024, 2025, 2026).

Trong trận đấu sớm trước đó, đội Thể Công Tân Cảng thắng Ninh Bình 3-2, giành hạng 3 chung cuộc.

Chủ nhà Công an TPHCM có ngôi á quân. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG Kết thúc giải, nhà vô địch Biên Phòng MB nhận thưởng 500 triệu đồng. Á quân Công an TPHCM có phần thưởng 300 triệu đồng. Ban tổ chức đã trao danh hiệu VĐV tấn công xuất sắc nhất cho Nguyễn Ngọc Thuân (Biên Phòng MB); VĐV chuyền hai xuất sắc nhất là Đinh Văn Duy (Biên Phòng MB) và VĐV phòng thủ xuất sắc nhất là Trần Thanh Nhân (Công an TPHCM).

Đội Biên Phòng MB đã giữ vững phong độ tại trận chung kết. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG HLV Trần Đình Tiền: "Ngôi vô địch quá cảm xúc và ý nghĩa với chúng tôi" Phóng viên: Ông nghĩ gì khi đội bóng của mình lên ngôi vô địch? HLV Trần Đình Tiền: Đây là trận chung kết mang lại nhiều cảm xúc. Tôi và toàn bộ đội bóng đều rất vui khi giành ngôi vô địch mùa giải 2026. Năm nay, các đội bóng có sự chuẩn bị kỹ về lực lượng, đặc biệt nhiều đội tăng cường ngoại binh tốt, trong đó có chủ nhà Công an TPHCM. Chúng tôi gặp áp lực không ít nhưng luôn nỗ lực và tập trung giành điểm qua từng trận tại vòng 1 lẫn vòng 2. Cuộc chơi đã diễn ra với không khí sôi động như tiếp thêm tinh thần giúp các cầu thủ có chiến thắng như kỳ vọng. Phóng viên: Ông nhìn nhận thế nào về chất lượng chuyên môn ở trận chung kết năm nay? HLV Trần Đình Tiền: Mỗi trận chung kết có tính chất và ý nghĩa riêng. Với tôi và đội bóng thì trận này rất đặc biệt. Chúng tôi chơi trên sân khách nên rất quyết tâm vượt qua áp lực để giành thắng lợi, bảo vệ ngôi vô địch. Lần thứ 3 liên tiếp giữ cúp có ý nghĩa rất lớn. Phóng viên: Ông đánh giá thế nào về không khí bóng chuyền cuồng nhiệt tại TPHCM ở vòng 2 này? HLV Trần Đình Tiền: Khán giả mang đến nhiều bất ngờ cho chúng tôi và các đội bóng. Sau nhiều năm, giải đấu mới trở lại TPHCM - một thành phố sôi động bậc nhất trên cả nước. Người dân ở đây rất yêu mến bóng chuyền và trở thành nguồn động viên tinh thần rất lớn cho 8 đội bóng.

MINH CHIẾN (Ảnh DŨNG PHƯƠNG)