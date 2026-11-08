Bóng chuyền

Vòng 2 giải bóng chuyền quốc gia 2026:

Khán giả phủ kín khán đài cổ vũ trận chung kết bóng chuyền kịch tính

SGGPO

Trận chung kết bóng chuyền nam tối ngày 8-11 tại Nhà thi đấu Phú Thọ (TPHCM) được diễn ra trong không khí cuồng nhiệt từ các khán đài.

Khán giả đã ngồi kín toàn bộ khán đài để cổ vũ cầu thủ 2 đội thi đấu trận chung kết. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Khán giả đã ngồi kín toàn bộ khán đài để cổ vũ cầu thủ 2 đội thi đấu trận chung kết. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Sức chứa của Nhà thi đấu Phú Thọ (TPHCM) là khoảng 5.000 chỗ ngồi. Tuy nhiên, tại trận chung kết bóng chuyền nam, các khán đài không còn chỗ trống.

Đông đảo người hâm mộ đã có mặt trực tiếp phủ kín các khán đài để cổ vũ cầu thủ hai đội Biên Phòng MB và Công an TPHCM thi đấu.

Trước bầu không khí nóng trên sân, cầu thủ 2 bên thi đấu giằng co, rượt đuổi tỷ số hấp dẫn trong 5 ván, dưới những tràng pháo tay cuồng nhiệt khen ngợi.

Sau nhiều năm, TPHCM trở thành địa điểm tổ chức vòng chung kết giải bóng chuyền nam quốc gia. Từ thực tế tại Nhà thi đấu Phú Thọ (TPHCM), Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam cùng Ban tổ chức địa phương đã mang tới những giây phút hấp dẫn nhất cho vòng 2 giải năm nay.

Cùng xem sự cuồng nhiệt từ người hâm mộ cổ vũ trận chung kết tối ngày 8-11:

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MINH CHIẾN (Ảnh: DŨNG PHƯƠNG)

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