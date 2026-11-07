Bóng chuyền nữ Hà Nội đặt mục tiêu vào bán kết

Đội bóng chuyền nữ Hà Nội chỉ giữ mục tiêu lọt vào bán kết tại môn bóng chuyền (trong nhà) của Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 sắp khởi tranh.

Đội trưởng Vi Thị Yến Nhi (9) và đội nữ Hà Nội bắt đầu chuẩn bị chuyên môn cho Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trao đổi cùng SGGP, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cho biết toàn đội đang giữ tinh thần, chuẩn bị chuyên môn kỹ lưỡng nhất và tập trung vào nhiệm vụ góp mặt bán kết tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

Như vậy nếu đội nữ Hà Nội đứng trong nhóm 4 đội xuất sắc nhất tại Đại hội, họ sẽ hoàn thành nhiệm vụ.

Môn bóng chuyền nữ (trong nhà) tại Đại hội có 8 đội đăng ký gồm TPHCM (chủ nhà), Quân đội (đương kim vô địch), Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa, Tây Ninh, Quảng Ninh, Hưng Yên.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt và đội Hà Nội vừa giành ngôi á quân quốc gia khi thua Binh chủng Thông tin tại chung kết Giải vô địch bóng chuyền nữ quốc gia các câu lạc bộ 2026 bế mạc ở Vĩnh Long mới đây.

Danh sách các cầu thủ nội của đội Hà Nội đã vòng 2 Giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 gồm: Vi Thị Yến Nhi, Đinh Thị Vân, Bùi Thị Ánh Thảo, Phạm Thị Thanh Chúc, Lưu Thị Diệu Linh, Lê Thanh Thúy, Lê Thùy Linh, Nguyễn Khánh Đang, Phạm Thùy Linh, Nguyễn Lý Thụy Vi, Vũ Thị Huyền Trang, Dương Ngọc Quỳnh Anh và Đỗ Quế Trân.

2 tay đập Nguyễn Lý Thụy Vi, Đinh Thị Vân không thi đấu cho đội Hà Nội tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Ngoài ra, Ban huấn luyện cũng không có chủ công Vi Thị Như Quỳnh do chưa đảm bảo sức khỏe tốt nhất.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt và các học trò có mục tiêu khiêm tốn tại Đại hội thể thao toàn quốc năm nay. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đội nữ Hà Nội đã có mặt tập huấn ở khu vực phía Nam, chuẩn bị tham dự Đại hội thể thao toàn quốc. HLV Nguyễn Tuấn Kiệt bổ sung 2 cầu thủ từ đội Hóa chất Đức Giang là Nguyễn Thị Kiều Oanh, Bùi Hồng Nhung để có 14 cầu thủ chuẩn bị trước thi đấu.

Môn bóng chuyền (trong nhà) của Đại hội năm nay tổ chức tại Nhà thi đấu Rạch Miễu (TPHCM) từ ngày 27-11 tới 11-12. Ban tổ chức dự kiến họp chuyên môn ngày 26-11, sau đó xác định danh sách chính thức các VĐV được các đội đăng ký. Điều lệ môn bóng chuyền (trong nhà) quy định mỗi đội nam, nữ được đăng ký tối thiểu 10 VĐV và tối đa 14 VĐV.

MINH CHIẾN