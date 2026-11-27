Trong ngày thi đấu 27-11 tại Nhà thi đấu Nguyễn Du (TPHCM), cơ thủ Trần Lê Anh Tuấn có màn trình diễn đầy ấn tượng tại nội dung English billiards, mang về tấm HCV đầu tiên cho đội tuyển Billiards - Snooker TPHCM tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần X - 2026.

Cơ thủ Trần Lê Anh Tuấn giành HCV cho tuyển Billiards - Snooker TPHCM. Ảnh: LP

Ngày 27-11, môn Billiards - Snooker tại Đại hội chứng kiến màn trình diễn đầy ấn tượng của các cơ thủ TPHCM ở nội dung English billiards đơn nam. Dù đây không phải là nội dung thế mạnh, song hai cơ thủ Trần Lê Anh Tuấn và Lê Hoàng Mai Phước của đơn vị TPHCM đã xuất sắc cùng giành vé vào trận cuối cùng.

Bước vào trận chung kết, Anh Tuấn gặp không ít khó khăn trước người đồng đội Mai Phước và để thua 43-100 ở séc đấu mở màn. Tuy nhiên, bất chấp việc đã trải qua trận bán kết kéo dài hơn 5 tiếng trước đó, Anh Tuấn vẫn cho thấy nền tảng thể lực, khả năng tập trung và bản lĩnh thi đấu đáng nể. Cơ thủ 55 tuổi này tung ra series 72 điểm để thắng 100-52 ở séc 2, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

Sau khi cầm hoà, Anh Tuấn tiếp tục giành chiến thắng sát nút 100-88 ở séc 3, trước khi khép lại trận chung kết bằng chiến thắng tuyệt đối 100-0 ở séc 4.

Các thành viên đội tuyển Billiards - Snooker TPHCM trong ngày thi đấu 27-11. Ảnh: LP

Thắng chung cuộc 3-1 sau hành trình thi đấu kéo dài khoảng 7 tiếng trong một ngày, Anh Tuấn xuất sắc bước lên bục cao nhất, giải “cơn khát" HCV cho đội tuyển Billiards - Snooker TPHCM sau những ngày thi đấu vừa qua.

Ở nội dung pool 9 bi đơn nữ diễn ra chiều cùng ngày, hai nữ cơ thủ của TPHCM là Bùi Xuân Vàng và Lê Hồng Nhung cùng giành HCĐ.

NGUYỄN ANH