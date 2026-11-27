Môn điền kinh Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 tiếp tục chứng kiến những cuộc tranh tài hấp dẫn trong chiều thi đấu 27-11 tại sân vận động Thống Nhất (TPHCM).

Bùi Thị Nguyên đã về đích đầu tiên trong cự ly. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Tâm điểm được chú ý là chung kết nội dung 100m rào nữ trên sân vận động Thống Nhất (TPHCM) với sự cạnh tranh trực tiếp giữa Bùi Thị Nguyên (Quân đội) và Huỳnh Thị Mỹ Tiên (Đồng Nai).

Năm ngoái, Huỳnh Thị Mỹ Tiên đã giành HCV tại Giải điền kinh vô địch quốc gia 2025 khi chiến thắng Bùi Thị Nguyên.

Tuy nhiên 4 năm trước, Bùi Thị Nguyên đã lên ngôi vô địch nội dung tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022. Chính vì vậy, cuộc so tài lần này được chờ đợi có sự cạnh tranh quyết liệt.

Ngay khi xuất phát, Bùi Thị Nguyên đã tập trung vượt rào với tốc độ tốt nhất nhưng sự so kè ngang bằng tới từ Huỳnh Thị Mỹ Tiên. Dù vậy chỉ tới rào 6 của cuộc chạy, Huỳnh Thị Mỹ Tiên bị chậm hơn 1 nhịp, do đó Bùi Thị Nguyên là người vượt lên để về đích đầu tiên với kết quả 13”37.

Thành tích trên của Bùi Thị Nguyên trở thành kỷ lục mới của Đại hội (kỷ lục cũ: 13”49). Quan trọng hơn, Bùi Thị Nguyên đã bảo vệ thành công tấm HCV từng đạt được tại kỳ Đại hội trước.

Bùi Thị Nguyên đã vượt Huỳnh Thị Mỹ Tiên tại những mét nước rút cuối cùng. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Trong khi đó, Huỳnh Thị Mỹ Tiên đã nỗ lực để về đích thứ nhì với kết quả 13”50 và có HCB. Như vậy tới thời điểm này, cô chưa thể giành HCV qua các lần tham dự Đại hội thể thao toàn quốc dù đã có những tấm HCV tại Giải điền kinh vô địch quốc gia.

Cùng nội dung, VĐV Lê Thị Kim Lệnh (Đà Nẵng) giành HCĐ với thành tích 13”87.

Tại ngày thi đấu, chung kết 110m rào nam đã chứng kiến Nguyễn Văn Tân (Đắk Lắk) giành HCV với kết quả 14”34 còn HCB là Huỳnh Duy Khanh (TPHCM, 14”45) và HCĐ là Bùi Minh Dương (Quân đội, 14”58).

MINH CHIẾN