Các cung thủ đang tập trung cao độ, quyết tâm chinh phục huy chương môn bắn cung tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

Cung thủ cả nước đang tập trung thi đấu tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Ảnh: BAN TỔ CHỨC

Ngày 25-11, môn bắn cung đã chứng kiến thêm các kỷ lục Đại hội được thiết lập trong chương trình thi đấu.

Nội dung 30m cung 1 dây nữ diễn ra trong ngày tranh tài với 42 cung thủ góp mặt. Trong đó, 5 cung thủ Hoàng Phương Thảo, Lộc Thị Đào, Nguyễn Linh Chi (Hà Nội), Vũ Thị Yến (Hải Phòng), Bế Thu Thủy (TPHCM) là những người cạnh tranh thành tích trực tiếp.

Qua các lượt bắn, Hoàng Phương Thảo có tổng thành tích 353 điểm, giành HCV. Kết quả của cung thủ này vượt kỷ lục cũ 350 điểm của Nguyễn Thanh Nhi (Huế), trở thành kỷ lục Đại hội mới.

Trong khi đó, đội tuyển bắn cung TPHCM nỗ lực giành được tấm HCV quan trọng tại nội dung cung 1 dây nữ khi Bế Thu Thủy đứng nhất với tổng điểm 332 qua 6 lượt bắn. Cô xuất sắc vượt qua các đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Hà Nội để giữ vững vị trí số 1. Ở nội dung này, cung thủ Lộc Thị Đào và Hoàng Phương Thảo (Hà Nội) lần lượt đứng thứ nhì và ba.

Cùng ngày thi đấu, nội dung 30m cung 3 dây nam chứng kiến kỷ lục Đại hội mới được thiết lập. Thành tích trên thuộc về cung thủ Nguyễn Văn Đầy (Vĩnh Long) khi đạt 360 điểm qua các lượt bắn.

Số điểm của Nguyễn Văn Đầy đã vượt qua thành tích kỷ lục Đại hội của chính anh từng thiết lập năm 2018. Cung thủ Đặng Công Đức (Quảng Ninh) và Trần Xuân Hưởng (Hà Nội) đứng lần lượt vị trí thứ nhì và ba.

Ngay sau đó, Nguyễn Văn Đầy đã xuất sắc giành HCV nội dung 50m cung 3 dây nam khi đạt tổng điểm 352 qua các lượt bắn.

Đội chủ nhà TPHCM đang tạm đứng vị trí thứ 3 bảng tổng sắp với 2 HCV, 3 HCB, 1 HCĐ. Đội Vĩnh Long có vị trí số 1 với 6 HCV, 6 HCB và 2 HCĐ, trong khi đội Hà Nội giữ vị trí thứ nhì với 5 HCV, 4 HCB, 10 HCĐ.

MINH CHIẾN