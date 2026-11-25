Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 kỳ vọng có đông đảo người hâm mộ tới sân cổ vũ thi đấu và nhiều môn thể thao đã làm tốt điều này nhờ sức hút từ các gương mặt ngôi sao.

Khán giả cổ vũ đầy hứng khởi cho các kình ngư thi đấu môn bơi Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Ảnh: MINH CHIẾN

Hồ bơi tại Câu lạc bộ bơi lặn Phú Thọ (TPHCM) gần như không còn chỗ trống trên khán đài trong những ngày môn bơi được tổ chức.

Sức hút được thấy rõ khi đông đảo người hâm mộ muốn tận mắt chứng kiến phong độ thi đấu trở lại của cựu tuyển thủ quốc gia Nguyễn Thị Ánh Viên. Mỗi khi cô bước ra chuẩn bị xuống hồ cho tới lúc hoàn thành tranh tài, tiếng vỗ tay và cổ vũ từ khán giả trên khán đài không ngớt.

Bản thân nữ kình ngư bày tỏ: “Tôi thật sự xúc động trước sự cổ vũ này của người hâm mộ và rất lâu rồi tôi mới được thấy không khí rất nóng tại 1 giải bơi quốc gia như vậy. Điều này giúp các VĐV chúng tôi rất hứng khởi thi đấu tranh thành tích”.

Cùng chung cảm xúc như vậy, tuyển thủ Nguyễn Huy Hoàng nhìn nhận được thi đấu trước đông đảo người hâm mộ giúp tinh thần của mình lên rất cao. Giá trị của những tấm huy chương càng ý nghĩa khi có sự chứng kiến của người hâm mộ.

Trực tiếp có mặt trên khán đài cổ vũ cho con trai (VĐV Trần Hưng Nguyên) thi đấu, khán giả Trần Lâm cũng bày tỏ cảm xúc rằng không khí cổ vũ cuồng nhiệt của người hâm mộ là đáng trân trọng. Vì thế, ông tin quyết định từ quê nhà Quảng Trị tới TPHCM theo dõi Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 và cổ vũ con trai thi đấu là hoàn toàn chính xác.

Khán đài tại Câu lạc bộ bơi lặn Phú Thọ (TPHCM) luôn kín chỗ ngồi. Ảnh: MINH CHIẾN

Sự cuồng nhiệt cổ vũ còn được chứng kiến tại Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương (TPHCM) trong môn cầu lông. Nhà thi đấu với sức chứa gần 1.000 chỗ ngồi nhưng chưa ngày tranh tài nào vắng khán giả. Tâm điểm của sự chú ý được người hâm mộ dành cho nhiều tay vợt ngôi sao, trong đó có Nguyễn Thùy Linh hay Nguyễn Hải Đăng ở tất cả các trận.

Tay vợt Nguyễn Thùy Linh xúc động cho rằng người hâm mộ cầu lông tại TPHCM cổ vũ các trận đấu vô tư và cuồng nhiệt nên bản thân mình cùng nhiều tay vợt rất thích thú được tranh tài tại đây.

Cô nói: “Mỗi giải đấu có sự cạnh tranh thành tích khác nhau. Lần này, tôi và nhiều tay vợt rất bất ngờ khi khán giả vào cổ vũ các trận tại Đại hội thể thao toàn quốc, dù cả trong ngày bình thường không phải cuối tuần”.

Người hâm mộ cổ vũ các trận đấu môn cầu lông. Ảnh: MINH CHIẾN

Từ những thực tế như vậy cho thấy các VĐV nổi bật có sức ảnh hưởng trước người hâm mộ luôn giữ giá trị cao ở từng giải đấu, đặc biệt là cấp độ tranh tài Đại hội.

Ánh Viên, Thùy Linh là những VĐV tiêu biểu nhất mà Thể thao Việt Nam sở hữu. Ngoài họ, rất nhiều môn thao khác cũng có những gương mặt vàng đủ làm nên sức hút trước người hâm mộ.

Tuy nhiên điểm quan trọng nhất là nhà tổ chức giải đấu hay bản thân môn thể thao phải làm tốt vai trò truyền thông, quảng bá. Nếu giải đấu đạt chuyên môn hấp dẫn, có ngôi sao góp mặt thì khán đài chắc chắn thu hút đông đảo người hâm mộ đến cổ vũ nhiệt tình.

MINH CHIẾN